Come organizzare un open day aziendale: alcuni consigli utili

Negli ultimi anni, il digitale è divenuto per le aziende uno dei principali canali non solo per fare business, ma anche per promuoversi. Sebbene il web sia fondamentale, lo è altrettanto il contatto con gli stakeholder, ossia tutti quei soggetti che operano dentro e fuori dalle imprese per tutelarne gli interesse. Nella suddetta categoria rientrano titolari, dipendenti, collaboratori e manager.



Al fine di raggiungere tale obiettivo, esistono diversi metodi molto efficaci, basti pensare alla partecipazione a eventi e fiere del settore oppure all'organizzazione di un open day aziendale.

Ma che cos'è quest'ultimo e come si allestisce in modo corretto? Scopriamolo nel dettaglio.

Cos’è un open day aziendale

Com'è possibile intendere dal termine stesso, un open day aziendale è una giornata in cui l'impresa, una volta scelta la location idonea, si mette a disposizione di un determinato pubblico interessato a conoscerla e a incontrare lo staff.

Tra il pubblico possono rientrare fornitori, agenti, clienti, collaboratori e quant'altro, i quali potranno essere accolti sia all'ora preferita, sia in base a una scaletta di eventi volti a far conoscere prodotti, servizi oppure consulenze gratuite.

Gli step da seguire per realizzare un open day in azienda

Qui sotto vengono indicati i dieci principali step per organizzare un open day aziendale di successo.

1. Fissare la data

Visto che un open day è un evento che richiede una dettagliata organizzazione di almeno uno-due mesi, il primo passo da compiere è senza ombra di dubbio la scelta di una data ad hoc. L'ideale sarebbe un fine settimana lontano da ponti e festività, poiché l'affluenza potrebbe ridursi drasticamente.

2. Scegliere un budget

Il budget è un aspetto da non sottovalutare; errati calcoli potrebbero infatti portare a dover effettuare dei notevoli tagli oppure cancellare l'evento, con conseguente perdita di credibilità agli occhi di potenziali clienti.

3. Creare un invito accattivante

La creazione di un invito all'open day aziendale aiuta ad attirare l'attenzione degli utenti, i quali devono aver chiari fin da subito sia cosa vedranno, sia i rispettivi contatti.

4. Stimare il numero degli invitati

Sebbene non si intenda escludere nessuno, è importante stimare il numero degli invitati per i seguenti motivi: organizzazione degli spazi, gestione del budget, quantità di gadget da regalare e servizi da offrire. La soluzione perfetta è l'invito alla prenotazione attraverso un contatto, per esempio un'e-mail dedicata.

5. Promuovere l'evento al target giusto

Al fine di ottenere i migliori risultati, è bene rivolgere l'evento a un determinato target o a una specifica nicchia.

6. Sistemare gli spazi al meglio

Indipendentemente dal numero di persone che parteciperanno all'open day, occorre predisporre gli spazi nel miglior modo possibile, così da far vivere loro un'esperienza piacevole. L'ambiente deve infatti essere bello da vedere, confortevole e facilitare l'ingresso alle persone disabili.

7. Programmare incontri interessanti

L'open day deve perseguire lo scopo di essere ricordato per molto tempo. A tal proposito tornerà molto utile organizzare degli incontri interessanti, per esempio capaci di spiegare in modo chiaro il funzionamento di un prodotto/servizio.

8. Donare gadget aziendali

Ogni individuo ama ricevere dei regali e in questo caso entrano in gioco i gadget, per esempio le borse shopper con logo aziendale su Axonprofil.it, una piattaforma che consente di personalizzare oggetti a seconda delle proprie esigenze e di farseli recapitare direttamente in azienda. È infatti molto importante pensare a dei gadget promozionali studiati in maniera meticolosa prima della realizzazione, in quanto non devono essere solo piacevoli dal punto di vista estetico, ma anche utili nella vita quotidiana.

9. Prolungare la durata dell'open day

L'open day aziendale non terminerà dopo la data, poiché, grazie alla pubblicazione di foto e video online, alla distribuzione di gadget e ai seguimi sui vari profili social, sarà possibile pubblicizzare sia i propri beni/servizi, sia informare gli utenti circa eventi futuri, promozioni e molto altro ancora.

10. Credere nelle proprie capacità

Credere nelle proprie capacità è un ottimo trampolino di lancio, perché andrà tutto bene se si ha fiducia nei propri mezzi.