Attualità Al via i test sul nuovo acceleratore lineare dell’ospedale di Grosseto 23 luglio 2024

23 luglio 2024 201

201 Stampa

Redazione

Sopralluogo con l’assessore Bezzini, investimento da 3 milioni di euro, proseguono i lavori per la messa in opera. Due giorni di stop per i lavori il primo e 2 agosto

Grosseto: Proseguono i lavori per la messa in opera del nuovo acceleratore lineare dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Nei giorni scorsi l’assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini, ha compiuto un sopralluogo al cantiere. L’investimento dell’Azienda Usl Toscana sud est è stato possibile grazie a fondi Pnrr «Next Generation EU».



Ad accompagnare l’assessore erano presenti il direttore di presidio Michele Dentamaro, Giovanni Scartoni della direzione aziendale, la direttrice del reparto di Radioterapia oncologica Francesca Rossi, il Rup Fabrizio Gabbrielli e il direttore del dipartimento Tecnico Riccardo Antonelli. Dopo l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli ambienti che ospitano la nuova apparecchiatura, stanno procedendo le attività propedeutiche all'installazione, che coinvolgono tutto il reparto di Radioterapia. Il cantiere di preparazione del bunker è iniziato a gennaio 2024 e si è concluso pochi giorni fa, successivamente è stata effettuata la consegna dell'apparecchiatura. Conclusa la fase di installazione meccanica, è incorso l’attivazione della macchina e delle sue componenti. A seguire l’acceleratore lineare dovrà superare le operazioni di collaudo, calibrazione e test della fisica sanitaria che si protrarranno per tre mesi circa. Secondo il cronoprogramma, l’apparecchiatura sarà completamente funzionante a partire da novembre 2024. Per poter realizzare questo intervento di sostituzione è stato necessario un investimento di circa 2,4 milioni di euro, oltre a 600mila euro per i lavori di adeguamento locali. «La radioterapia raddoppia la dotazione strumentale con l'installazione del secondo acceleratore lineare che permette cure più efficaci e riduzione delle liste di attesa - dichiara Michele Dentamaro - I professionisti sanitari, che ringrazio, garantiranno maggiori prestazioni ai cittadini della provincia di Grosseto e non solo, a partire dal mese di novembre quando sarà completata anche la formazione relativa all'utilizzo del nuovo strumentario». «Questo impianto consentirà di migliorare la qualità dei trattamenti oncologici - dichiara Francesca Rossi - saranno maggiori anche le tipologie di trattamento che potremo offrire». «Siamo soddisfatti di essere riusciti, anche se con grandi difficoltà, a rispettare le tempistiche che ci eravamo prefissati, in linea con quanto previsto a livello regionale e nazionale», dichiara Riccardo Antonelli, direttore Dipartimento Tecnico Asl Toscana Sud Est. La direzione del reparto di Radioterapia informa che si rende necessario chiudere le attività e sospendere tutti i pazienti in trattamento e le TC di centraggio nelle giornate di Giovedì 1 e Venerdì 2 agosto. Per quanto possibile verranno rinviati i trattamenti associati RT-CT. Viceversa proseguiranno le attività ambulatoriali di «Follow up» e prime visite. Per eventuali urgenze Indifferibili, sempre previa consulenza da parte dei medici radioterapisti afferenti al reparto, i pazienti potrebbero essere inviati alla Radioterapia di Siena. L'attività del reparto riprenderà normalmente il 5 Agosto alle 7.30 con apertura al pubblico alle 8.00. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Al via i test sul nuovo acceleratore lineare dell’ospedale di Grosseto Al via i test sul nuovo acceleratore lineare dell’ospedale di Grosseto 2024-07-23T18:20:00+02:00 509 it Al via i test sul nuovo acceleratore lineare dell’ospedale di Grosseto. Sopralluogo con l’assessore Bezzini, investimento da 3 milioni di euro, proseguono i lavori per la messa in opera. Due giorni di stop per i lavori il primo e 2 agosto PT3M /media/images/aaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg /media/images/thumbs/x600-aaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 23 Jul 2024 18:20:00 GMT