Come funziona il bonus benvenuto dei casinò online?

Iniziamo subito col dire che il bonus benvenuto (lo dice il nome stesso) è un “premio” riservato ai nuovi iscritti che decidono di iscriversi nei casino online. Questa, di base, è la prima caratteristica importante: esiste solo nelle piattaforme di gioco online. A differenza dei casinò fisici, infatti, in quelli digitali il bonus benvenuto è un must, e spesso ne esiste anche più di uno. Il vantaggio di giocare online rispetto al casinò classico sta proprio nello sfruttare i molteplici bonus esistenti.

L’altra grande caratteristica dei bonus di benvenuto sta nella modalità con la quale è possibile ottenerli, e si divide in due grandi settori: i bonus casino senza deposito e quelli sul primo versamento. Nel caso dei primi, sicuramente quelli più gettonati e ricercati, l’utente che decide di iscriversi sulla piattaforma di gioco riceverà il bonus senza dover effettuare alcun versamento. Nella maggior parte dei casi è richiesta la conferma del conto gioco, attraverso l’invio dei documenti, o l’iscrizione tramite identità digitale SPID. A tal proposito, prima di parlare dei bonus benvenuto sul primo versamento, occorre sottolineare questo aspetto legato alla sicurezza.

Confermare la propria identità tramite l’invio di documenti o scegliere di utilizzare il metodo di accesso tramite SPID fa parte delle procedure per la sicurezza dell’utente volute fortemente dall’ADM (l’Agenzia per le Accise, Dogane e Monopoli di Stato), e non solo queste. Tale agenzia si occupa di effettuare controlli molto certosini sulla regolarità e la sicurezza delle piattaforme di gioco online (tra cui la gestione dei dati sensibili, il rispetto della privacy, la tutela dei minori e dei soggetti sensibili, la legalità nel gioco d’azzardo, ecc.). Solo quando tutti i parametri di riferimento saranno a norma rilascerà una concessione per il gioco online. Praticare l’attività ludica con operatori in possesso di licenza è perciò un'indicazione molto consigliata se non si vuole incorrere in truffe o furti di qualsiasi tipo.

Tornando al bonus benvenuto, quello sul primo versamento, rispetto all’altro, richiede un deposito iniziale minimo (stabilito dal concessionario stesso) al quale applica il bonus previsto. Solitamente è calcolato in percentuale sulla somma versata con un tetto massimo ottenibile. I più fortunati potranno trovare bonus anche del 300%, cioè tre volte la somma versata. Perciò, ad esempio, se depositiamo 10€ sul conto gioco possiamo ottenere 30€ di bonus benvenuto.

E qui mi aggancio al discorso legato ai premi in palio. Come appena detto, il bonus può essere in percentuale sul versamento, che spesso equivale a una somma di denaro non prelevabile, con un requisito di giocata minimo prima di poter essere prelevato, oppure a un certo numero di free spins. I free spins, o giri gratuiti, sono sicuramente i premi più graditi, poiché hanno molteplici vantaggi. Innanzitutto, permettono di giocare gratuitamente senza dover versare denaro reale; consentono di provare uno specifico gioco senza il rischio di perdere soldi veri; in più, danno la possibilità all’utente di vincere denaro reale (sempre rispettando il requisito minimo di giocata).

Esistono, infine, bonus benvenuto “ibridi”, che uniscono tutte le caratteristiche appena elencate in un solo welcome bonus. Possiamo trovare quindi bonus benvenuto che rilasciano in fase di iscrizione un certo numero di free spin, come fossero senza deposito, ma che aggiungono anche una certa percentuale sul primo versamento come fossero bonus primo deposito. Questi sono in assoluto i più convenienti, poiché lasciano libertà di scelta all’utente e permettono di ottenere il massimo del vantaggio in un’unica soluzione.