Coldiretti in tour per incontrare imprese agricole

Grosseto: Dagli aiuti della nuova Politica Agricola Comune che prevedono per la sola provincia di Grosseto oltre 40 milioni di euro al nuovo contratto di lavoro occasionale in agricoltura che sostituisce i vecchi voucher introducendo una rilevante semplificazione burocratica per le imprese, dall’emergenza ungulati e predatori alla battaglia contro il cibo sintetico passando per il credito d’imposta sul gasolio agricolo, l’azzeramento dei contributi Inps per i giovani agricoltori ed progetto Fami Demetra contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura fino alla diatriba europea sugli alert salutistici sul vino ed il nutriscore: sono alcuni dei temi al centro del tour promosso da Coldiretti Grosseto che toccherà tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di informare ed aggiornare le imprese agricole associate sulle ultime novità in materia agricola.

Sedici gli appuntamenti complessivi a cui parteciperanno il Presidente di Coldiretti Toscana e Delegato Confederale, Fabrizio Filippi ed il Direttore provinciale, Milena Sanna. Il prossimo appuntamento è in agenda giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30, a Pitigliano presso la Cantina Sociale (Via Nicola Ciacci, 974). Poi sarà il turno delle imprese dell’areale di Albinia che si ritroveranno il 31 gennaio alle ore 19.00 presso la sede del Consorzio Agrario della Maremma Toscana (Strada Provinciale 128 della Parrina 82, A).



