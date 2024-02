Coeso: Nuova apertura settimanale per il presidio di Campagnatico dei servizi sociali

Lo sportello PuntoInsieme e il punto di accesso al sociale aprono al pubblico il mercoledì

Campagnatico: Da domani, mercoledì 21 febbraio, nuova apertura settimanale per lo sportello PuntoInsieme, dedicato alla non autosufficienza, e per il punto di accesso ai servizi sociali. Il giorno di apertura settimanale del PuntoInsieme e del Pas, infatti, non è più il venerdì ma il mercoledì, dalle 9.30 alle 12, sempre nella sede del Distretto socio sanitario di via Ombrone.

E sempre in via Ombrone su appuntamento, sarà possibile fissare un colloquio con l'assistente sociale ogni mercoledì, per avere informazioni e assistenza sul sistema di servizi messi in campo dalla Società della Salute.

Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 366 9303298 o scrivere a m.tulipano@coesoareagr.it