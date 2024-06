Cronaca Codice giallo per temporali sulla Toscana centrale 1 giugno 2024

Walter Fortini

Codice giallo domenica 2 giugno, per temporali e rischio idrogeologico, nella Toscana centrale, dall’immediato entroterra livornese e versiliese fino a Siena, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, il Mugello, la Valle del Reno e il Casentino.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di vigilanza a seguito delle previsioni meteo. Nel pomeriggio di sabato sono previsti possibili locali rovesci e brevi temporali sulle province settentrionali. Domenica 2 giugno sono attesi nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi, anche localmente forti, nelle zone interne, soprattutto centro-settentrionali, in attenuazione dalla sera quando risulteranno più probabili sui settori orientali. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



