Cna aderisce alla cordata della solidarietà di Semi di Pace

Viterbo: “Una cordata per Semi di pace”: la Cna di Viterbo e Civitavecchia c’è. L’associazione umanitaria compie 45 anni, “ma il regalo continuano a farlo i volontari, ogni giorno, alle migliaia di persone che si trovano in situazioni di difficoltà, solitudine, fragilità, sofferenza. Che siano anziani, bambini, disabili o famiglie, in Italia e in altre parti del mondo, tanti sono i progetti in essere tra Messico, Romania, Perù, Repubblica Dominicana, Cuba, India e Repubblica Democratica del Congo”. Chiara Scipioni (nella foto insieme a Luca Bondi, presidente di Semi di Pace), presidente della Cna di Tarquinia, commenta così l’adesione della Cna all’iniziativa di Semi di Pace.

Tanti i progetti anche nella stessa Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia, dove sono infatti in corso quelli sull’Emporio della Solidarietà, come la Boutique, che stanno aiutando moltissime persone con i prodotti alimentari, igienico sanitari, materiale scolastico e abbigliamento. “C’è anche un progetto – dice Scipioni – che come Cna ci piace molto: “Artigiani di pace”. Si tratta di un centro in cui si svolgono corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri, piccoli e grandi".

Tra i valori espressi dalla Cna – insieme a etica, responsabilità, rispetto dell’individuo e cooperazione – c’è anche la solidarietà. Ecco perché abbiamo deciso di aderire convintamente alla cordata.

“Tutti questi progetti comportano uno sforzo enorme sia in termini di impegno che in risorse economiche, ma come sostiene Semi di Pace – conclude Scipioni – insieme si può”.

Per permettere all’associazione di portare avanti la sua missione è possibile fare una donazione libera, sui riferimenti indicati:

C/C bancario n. 20180 BBC Roma – Ag. Tarquinia

Iban IT 78 V 08327 73290 00000 0020180

Codice BIC/SWIFT: ICRAITRRROM

Intestato a: Associazione umanitaria Semi di Pace – ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano snc – 01016 Tarquinia VT

Causale: Insieme si può.

Le offerte sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi.