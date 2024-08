Clorofilla: teatro, libri e documentari sulla pesca sostenibile a Festambiente

Rispescia: Seconda giornata per il Clorofilla film festival a Festambiente. Domani, giovedì 8 agosto doppio appuntamento tra gli ulivi a partire dalle 19.15: un breve monologo teatrale “Io non mattirò” con Francesco Ziccardi e il libro “La ballata delle frontiere” di Flavio Fusi.



In “Io non mattirò” si racconta di un barbone e del suo rapporto con la sorella, morta anni prima in un manicomio. Una figura che la sua mente non accetta di aver perduto: è accanto a lui, gli parla, lo rimprovera, gli racconta barzellette, quelle che lo hanno fatto sempre ridere tanto.

Subito dopo alle 19.45 il giornalista Flavio Fusi racconta il suo libro “La ballata delle frontiere” edito da Exorma. Introduce il giornalista Enrico Pizzi. Testimone e cronista delle più importanti crisi internazionali degli ultimi anni, storico inviato del Tg3, Flavio Fusi dischiude i suoi taccuini di appunti ed è come affacciarsi da una terrazza pericolante sull’orlo di un secolo che tutto divora. Atterriamo con lui su un pianeta di conflitti a bassa intensità che poi deflagrano, come a Gaza.

Lo spazio cinema alle 21 ospita ancora Francesco Ziccardi con il suo libro d’esordio, “Berenice”, edito da Effigi. Per le proiezioni, un doppio appuntamento con un’anteprima della Festa del Cinema di mare che si svolgerà dal 23 al 27 agosto a Castiglione della Pescaia. Saranno presenti per raccontare il festival, Lorenzo Luzzetti e Federico Babini che si occupano della direzione organizzativa.

Il primo documentario è “Until the end of the world” di Francesco De Augustinis. Un viaggio attraverso tre continenti, per indagare l’industria alimentare che cresce più rapidamente al mondo: l’allevamento di pesci. In chiusura “LifeDelfi” di Roberto Lo Monaco, breve documentario vincitore della Festa del cinema di mare 2023. L'interazione con le reti da pesca è la ragione principale del conflitto tra delfini e pescatori. Il progetto Life DELFI propone diverse azioni per mitigarlo. Ricerca scientifica, sviluppo di nuovi attrezzi da pesca e coinvolgimento dei cittadini sono gli elementi principali del progetto per risolvere il conflitto.

Clorofilla è realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno di SIAE, Otto per Mille Chiesa Valdese e Fondazione CR Firenze. E’ un progetto di Legambiente, Festambiente, realizzato in collaborazione con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Le Vie dell’Orto, Saturnia Film Festival, Festa del Cinema di Mare, Antropocine, Life After Oil, Docudonna, RAG – Rete Antidiscriminazione Grossetana, Arci Libreria Qb, Teatro nel Bicchiere, Festival A Veglia, Ehabitat, Punto Zip – La cultura in un piccolo spazio.

Ingresso gratuito www.festambiente.it