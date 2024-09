Clement Champoussin vince il Giro della Toscana a Pontedera

di Giorgio Torre

Foto Francesco Babboni



Pontedera: Il francese Clément Champoussin (Arkéa - B&B Hotels) ha vinto la nona edizione del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, gara ciclistica internazionale per professionisti di 182,750 chilometri con partenza e arrivo a Pontedera (Pisa).

Al termine di una volata a due, il corridore transalpino ha battuto il compagno di attacco australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). Terzo posto per l’altro francese Jordan Jegat (TotalEnergies) che ha regolato lo sprint del primo gruppetto inseguitore a 17 secondi. Quarto il Campione tedesco Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), nato nel 2002 e premiato come miglior giovane della corsa. Col suo sesto posto l’inossidabile Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) è stato il migliore degli italiani.

Il 30 novembre Pozzovivo spegnerà 42 candeline sulla torta e quella odierna è stata la sua ultima partecipazione al “Toscana”.

L’organizzazione dell’evento era affidata all’Unione Ciclistica Pecciolese del presidente Luca Di Sandro, storica organizzazione della Coppa Sabatini di Peccioli che domani vivrà la sua 72esima edizione.

Secondo la tradizione è stata Piazza Martiri della Libertà a Pontedera ad ospitare la presentazione delle 23 squadre che si sono schierate alla partenza, in presenza di Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera, e altre autorità.

Il percorso propone un primo tratto sulle strade della Valdera, con un doppio passaggio nel centro storico di Peccioli. Al km 72,650 la corsa è transitata per la prima volta sotto il traguardo di viale Alcide De Gasperi a Pontedera dove è cominciato il primo di due giri da 55,1 chilometri con la doppia scalata al Monte Serra (quota 613 metri). Dal secondo scollinamento al Serra all’arrivo mancheranno 27,500 chilometri alla conclusione.

Sono 157 gli atleti che si schierano alla partenza. Già dopo 6 chilometri nasce la prima fuga della giornata. Ne fanno parte sei corridori: Johan Meens (Bingoal WB), Owen Geleijn (TDT Unibet), Pierre Latour (Totalenergies), Matteo Spreafico (MG.K Vis Colors for Peace), Andrea Sergiampitri (Team Technipes #InEmiliaRomagna), Lorenzo Ginestra (Work Service – Vitalcare - Dynatek). Vantaggio massimo di poco superiore ai 7 minuti. Il gruppo poi prima recupera terreno, ma poi torna a perdere ed al primo passaggio da Pontedera (meno 110 km all’arrivo) i sei fuggitivi conservano ancora 6’30” di vantaggio sul plotone tirato dagli uomini della Movistar. Iniziano i due giri finali con la salita del Monte Serra.

Il drappello di testa esplode proprio sulle rampe del primo gran premio della montagna ed è Lorenzo Ginestra guadagnare un piccolo margine di vantaggio che gli consente di scollinare per primo con 30" di vantaggio su Pierre Latour e poco più indietro tutti gli altri componenti della fuga.

Terminata la discesa dal Serra, Ginestra viene ripreso dagli ex compagni di fuga, tutti ad eccezione di Latour che ha perso contatto ed è stato riassorbito dal gruppo che nel frattempo ha ridotto il gap a soli 2 minuti.

Al passaggio per la seconda volta dal rettilineo d’arrivo di Pontedera (suona la campana al km 127,650), i cinque battistrada conservano un risicato margine di vantaggio su un primo drappello di undici corridori, il gruppo ha ancora circa due minuti di ritardo.

Gli undici inseguitori che poi riescono a riportarsi sulla testa della corsa sono: Sjoerd Bax e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Jean Loup Fayolle (Arkea B&B Hotels), Benjamin Thomas (Cofidis), Esteban Chaves (EF Education - Easypost), Manuel Buchmann (Red Bull – Bora-Hansgrohe), Jose Manuel Diaz (Burgos), Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural), Walter Calzoni e David De La Cruz (Q 36.5) e Chrles Paige (TDT Unibet).

A 50 km dall’arrivo diventano in 16 a comandare la corsa con un vantaggio di 1’04” sul resto del gruppo. A 42 km dall’arrivo il gruppo torna a viaggiare compatto e mette fine ai sogni di gloria dei fuggitivi. Inizia, nel frattempo, la seconda scalata al Monte Serra.

Sotto la spinta di un allungo provato dal colombiano Esteban Chaves (EF Education Easypost), si forma al comando un nuovo gruppo di sette corridori che comprende anche Clément Champoussin (Arkea-B&B Hotels), Georg Steinhauser (EF Education Easypost), Antonio Pedrero e Javier Romo Oliver (Movistar Team), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Negli ultimi due chilometri di scalata qualcuno dal gruppo prova a rientrare davanti, ma soprattutto in testa alla corsa se ne vanno l’australiano Michael Storer ed il francese Clément Champoussin. I due scollinano con una ventina di secondi di vantaggio su un drappello di dieci corridori che comprende ancora Javier Romo Oliver (Team Movistar) e Domenico Pozzovivo (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), oltre a Jesus David Pena Jimenez (Team Jayco Alula), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Ben Hermans (Cofidis), Ben Zwiehoff (Red Bull – Bora Hansgrohe), Floris De Tier (Bingoal WB), Zeray Nahom Araya (Q36.5), Jordan Jegat (Totalenergies) e Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).

Negli ultimi 10 chilometri è un tira e molla continuo. Il vantaggio tra i due battistrada ed il primo gruppo di inseguitori oscilla tra i 20 ed i 40 secondi. I due resistono fino al traguardo e Champoussin vince nettamente lo sprint contro il rivale Storer. Sul palco premiazioni il vincitore Clément Champoussin ha indossato anche la maglia dedicata al grande ammiraglio azzurro Alfredo Martini.

Domani a Peccioli (Pisa) si svolgerà la 72esima edizione del Gran Premio Città Peccioli – Coppa Sabatini, 197.6 chilometri con partenza dallo Stadio Comunale di Peccioli alle ore 10:20 e arrivo previsto intorno alle 15:20 in Viale Mazzini. La gara sarà trasmessa in diretta TV dalle ore 14:00 su Raisport e discovery+ ed in differita dalle 17 su Eurosport.

ORDINE D’ARRIVO:

CHAMPOUSSIN Clément (Arkéa - B&B Hotels) km 182.750 in 4h23’40” media 41,575 km/h STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) JEGAT Jordan (TotalEnergies) a 17” BRENNER Marco (Tudor Pro Cycling Team) ZWIEHOFF Ben (Red Bull – BORA–Hansgrohe) POZZOVIVO Domenico (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) ROMO Javier (Movistar Team) a 26” ULISSI Diego (UAE Team Emirates) HERMANS Ben (Cofidis) a 30” DE TIER Floris (Bingoal WB)