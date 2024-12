Claudio Pannozzo vola a Bangalore: collaborerà con la federazione indiana per i prossimi due anni

Il tecnico grossetano sarà responsabile delle squadre giovanili femminili in vista dei Giochi Asiatici del 2026

Grosseto: Claudio Pannozzo, da 25 anni tecnico del mezzofondo per l'Atletica Grosseto Banca Tema, partirà nei prossimi giorni per Bangalore, città di quasi 13 milioni di abitanti situata 2.000km a sud di Nuova Delhi, dove per i prossimi due anni ricoprirà il ruolo di responsabile delle squadre giovanili indiane in vista dei Giochi Asiatici in programma a Nagoya (Giappone) dal 18 settembre al 3 ottobre 2026.

"La federazione indiana sta facendo un'operazione di rilancio per lo sport di alto livello e mi ha chiesto di lavorare nel loro centro di preparazione permanente" spiega Pannozzo, che ha collaborato negli ultimi 10 anni con la Federazione Italiana di Atletica Leggera nel settore Maratona e Cross. "Sarò il responsabile dell'attività femminile fino alla categoria Under 23 per quanto riguarda le distanze che vanno dagli 800m ai 10.000m. Al momento nella struttura si allenano già 28 giovani atlete, in seguito valuteremo la possibilità di nuovi ingressi tramite test e gare".

Nagoya ma anche la possibilità di portare nuove generazioni verso il sogno olimpico di Los Angeles, per lui che dai primi anni 2000 ha cresciuto decine di atleti sulla pista del Campo Scuola Bruno Zauli vivendo in prima persona l'appuntamento a 5 cerchi prima da tecnico personale di Stefano La Rosa a Rio 2016 e poi con la FIDAL a Tokyo e Parigi: "c'è la possibilità di arrivare a Los Angeles 2028, ma al momento ho chiesto una collaborazione di 2 anni per intraprendere al meglio questa nuova avventura".

Esprime il più grande in bocca al lupo il Presidente dell'Atletica Grosseto Banca Tema Adriano Buccelli, che, nel salutare una delle figure storiche della società, si augura che questo sia solo un arrivederci.