Cinigiano, Puggioni (FDI): “Tardiva azione della giunta comunale su scadenza bandi”

Cinigiano: "Devo prendere atto della tardiva azione intrapresa da parte della giunta comunale di Cinigiano, che con due delibere approvate sul filo di lana rispetto alla scadenza dei bandi, ma soprattutto rispetto alla necessità degli interventi, cerca di rimediare ai ritardi che hanno portato all'abbandono ed al degrado l'impianto sportivo di Monticello Amiata e la strada comunale dell'Anteata". A parlare è Daniele Puggioni, consigliere comunale di minoranza di Fratelli d'Italia.







“La giunta comunale, assente il sindaco Sani – commenta Puggioni – a metà marzo ha deliberato l’approvazione del progetto per la riqualificazione della strada comunale dell’Anteata partecipando ad un bando del MIT che prevedeva la presentazione delle domande entro la fine del mese di marzo. Purtroppo, la strada comunale si trova da anni in pessime condizioni, tanto che nella relazione tecnica, si evidenzia che oltre la metà della sua percorribilità è in cattive condizioni di manutenzione che mettono a rischio l’incolumità degli utenti e che necessita di interventi urgenti. Pertanto, pur ammesso che il finanziamento venga approvato, sarà necessario attendere tempi lunghissimi prima che sia garantita la sicurezza nel transito. Adesso, l’interrogativo che sorge spontaneo è questo: per quale motivo il comune di Cinigiano non abbia partecipato a bandi degli anni precedenti pubblicati dallo stesso Ministero dei Trasporti, che già nel periodo 2019/2022, prevedevano specifici interventi per finanziare la viabilità nei piccoli comuni?”

“Con l’ultima delibera – prosegue - la Giunta Sani cerca poi di rimediare a dieci anni di inerzia, provando a partecipare al bando della Regione Toscana che assegna contributi per l’anno 2024 per interventi su impianti sportivi. Per dieci lunghi anni l’impianto di Monticello Amiata è stato lasciato nell’abbandono totale mentre gli altri Comuni amiatini hanno beneficiato del bando regionale, che nel 2022, ricordo che ha finanziato l’impiantistica sportiva dei Comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora, Semproniano e Seggiano per oltre 1Milione di euro”.

“Arrivati a questo punto, auspico che anche il comune di Cinigiano sia in grado di presentare la domanda entro la data di scadenza fissata per il prossimo 9 aprile, anche se rimangono forti i dubbi che sia possibile per il Comune di Cinigiano accedere al finanziamento dal momento che la Giunta ha approvato solo le linee tecniche, e sembra mancare un progetto esecutivo, e i lavori dovranno iniziare entro il mese di novembre, altrimenti, siccome il bando assegna punteggi specifici per i lavori già iniziati e per quelli con un progetto già pronto per l’appalto. Quindi, anziché opportunità, si rischia che la prossima amministrazione che dovrà guidare il comune di Cinigiano per i prossimi 5 anni, si ritroverà in eredità pesanti situazioni da affrontare e risolvere”, conclude il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Puggioni.