Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": GRAND TOUR di Miguel Gomes, al Cinema Astra di Follonica, 23 gennaio 2025 alle ore 19.00

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato GRAND TOUR di Miguel Gomes, con Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Cláudio da Silva, Lang Khê Tran, Jorge Andrade.

Birmania, anno 1918. Edward, un funzionario dell'Impero britannico, fugge dalla fidanzata Molly il giorno del suo arrivo per il loro matrimonio. Durante il viaggio, però, il panico si trasforma in malinconia. Contemplando il vuoto della sua esistenza, il codardo Edward si chiede che fine abbia fatto Molly… Nel frattempo Molly, decisa a sposarsi e stranamente divertita dalla fuga di Edward, segue le tracce del fidanzato in un lungo grand tour asiatico.

L'ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana).

Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra:

Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook