Cinelli (MCA): "Con la pioggia nuovo blackout nella zona di San Martino"

Magliano in Toscana: "Per l'ennesima volta in una giornata di pioggia si è verificato un blackout elettrico nella zona di San Martino a Magliano. Oltre al danno però stavolta c'è anche la beffa per i residenti e le attività commerciali che, al ripristino della corrente, hanno visto verificarsi una probabile sovratensione che ha bruciato diverse apparecchiature domestiche e professionali". Lo denuncia il candidato sindaco di Magliano Comune Aperto Diego Cinelli.

"Quella dei blackout è una situazione che si verifica spesso e per la quale più volte, anche nel passato, ci siamo rivolti a Enel, per cercare una soluzione -sostiene Cinelli- Purtroppo però fino ad oggi non si sono registrati cambiamenti e ci pare assurdo che nel 2023, alle prime gocce d'acqua, la corrente salti privando gli utenti di un servizio essenziale. Questa volta poi, oltre al disagio, c'è stato il danno, e questo è ancora più grave, visto che si registrano diverse apparecchiature compromesse e non riparabili". Cinelli crede che siano terminati i momenti delle proteste, ma che occorra un intervento risolutore. "Se sarò rieletto Sindaco, insieme alla mia lista - conclude il candidato di Magliano Comune Aperto - chiederemo un immediato incontro alla direzione di Enel per avere un intervento che risolva una volta per tutte questo annoso problema. I cittadini utenti non possono guardare con apprensione alle condizioni meteo, sapendo che con la pioggia rischiano di rimanere al buio. Chiederemo anche conto di quanto accaduto oggi al ripristino della corrente, pretendendo che l'azienda risarcisca i danni subiti a causa del disservizio".