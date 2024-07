Cimitero di Sticciano scalo, erbacce da tutte le parti. La segnalazione di nostro lettore

Vedi tutte le foto

Sticciano Scalo: Arriva da parte di un nostro lettore la segnalazione, con tanto di foto allegate, sul degrado che sembrerebbe regnare nel cimitero di Sticciano scalo nel comune di Roccastrada.

Come emerge dalle foto inviate dal lettore, che ha chiesto di rimanere anonimo, si vedono le varie tombe e parte del cimitero “invase” da erba alta non proprio adatta al decoro del luogo. Il nostro lettore si augura che l’amministrazione comunale intervenga tempestivamente per ripulire quanto prima il tutto così rendere il giusto decoro.