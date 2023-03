Ciclopista Alberese-Talamone, On.le Rossi (FDI): “Presto sarà realtà”

Il Deputato Fabrizio Rossi, componente VIII^ commissione Ambiente Camera dei Deputati: “Finalmente si sta per colmare un gap infrastrutturale che ha penalizzato per anni il nostro territorio”



Grosseto: “Il Parco regionale della Maremma finalmente ha avviato l’iter per la realizzazione di quel tratto mancante, circa 2,5 Km della ciclopista che collega la frazione di Talamone nel comune di Orbetello alla frazione di Alberese nel comune di Grosseto”, afferma il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi.

“Quindi, - prosegue Rossi - finalmente anche questa parte della Maremma avrà un itinerario sicuro e di fondamentale importanza, sia per i residenti che per i turisti. Un tratto, quello previsto, che attraverserà il Parco della Maremma nel pieno rispetto dell’ambiente e del contesto territoriale circostante. Sarà realizzato con un tratto sterrato, percorribile in bike, ma anche a piedi, che renderà il nostro territorio più attrattivo sia dal punto di vista turistico che da punto di vista dell’economia green e fortemente legata alla salvaguardia dell’ambiente, nonché a quella dell’economia agro-turistica”.

“Per il completamento dell’opera saranno necessari alcuni lavori di adeguamento. Tra l’altro questi ultimi già in corso di progettazione. Un itinerario, quello della ciclopista, di fondamentale importanza per gli operatori turistici e per le attività agrituristiche del territorio. Era questa, un’opera infrastrutturale che attendevamo da tempo. Adesso, con la sinergia e la collaborazione di tutte le Istituzioni, finalmente arriviamo a conclusione anche di questa infrastruttura. Già da diversi anni, il Parco della Maremma ha cambiato marcia grazie anche alle sollecitazioni del territorio, dei residenti di Alberese e del comune di Grosseto: senza cambiare la vocazione del parco, lo stiamo rendendo più fruibile da tutti”, conclude Fabrizio Rossi.