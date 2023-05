Ciclismo giovanile: “2° Memorial Saletti”. Tutti i risultati

Castiglione della Pescaia: Ieri, sabato 13 maggio, l’ottava edizione delle Giornate europee dello sport organizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia avevano in calendario una manifestazione sportiva dedicata alle due ruote, il 2° Memorial Mario Saletti “Il Falco”.



Sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana, dopo le due date dedicate alle “ruote grasse” dell’Enduro di Castiglione e di Tirli, con l’organizzazione dell’Asd Team Bike Ballero, si è svolta nel centro della cittadina balneare una gara ciclistica dedicata alla categoria giovanile. Circa 90 giovanissimi dai 5 ai 12 anni hanno dato luogo ad un bellissimo pomeriggio di sport in un circuito cittadino perfettamente preparato e sorvegliato. Una manifestazione importante, semplice e divertente che ha appassionato gli addetti ai lavori ma soprattutto fatto divertire tutti i bambini presenti.

Alla presenza della sindaca Elena Nappi e della presidente del Consiglio Comunale Isabelle Mariani che segue le politiche sportive del Comune i ragazzi hanno sfrecciato sul percorso suddivisi in 6 categorie dalla G1 alla G6.

«Queste manifestazioni sono importanti per rilanciare il ciclismo giovanli - afferma il delegato provinciale Fci di Grosseto Alessandro Villani – che nel massimo momento storico di utilizzo della bicicletta da parte degli adulti e degli amatori, vede allontanarsi proprio i più giovani; i ragazzi adorano andare in bicicletta e non esiste scenario migliore della Maremma e di Castiglione della Pescaia per stimolare i giovani a riavvicinarsi a questo magnifico sport che fa parte della nostra storia”.

«Pur essendo uno sport individuale – affermano la sindaca Elena Nappi e la consigliera Isabelle Mariani – il ciclismo è uno sport decisamente educativo per i ragazzi che hanno l’opportunità di capire cosa significa fare parte di un gruppo. Da sempre il ciclismo è una disciplina formativa in quanto solo rispettando le regole dettate da un’attenta preparazione arrivano i risultati»

L’Organizzatore del Team Bike Ballero, Enrico Grimani, ringrazia tutti i partecipanti e chi ha aiutato all’organizzazione della gara: «Il divertimento dei ragazzi è l’obiettivo principale, e vederli lottare per la vittoria nel pieno rispetto dell’avversario ci rende orgogliosi di aver organizzato questa manifestazione; ovviamente organizzare una gara ciclistica è sempre complesso e quindi un ringraziamento speciale è dovuto ai volontari, alle società partecipanti, al Comune di Castiglione e agli uffici preposti con particolare attenzione all’assessorato allo Sport e alla Polizia municipale”.

Tornando alla parte agonistica della manifestazione, la Classifica a Squadre è stata vinta dalla U.C. Donoratico davanti al’UC Coltano Grube Costruzioni e all’A.S.D. Una Bici per tutti.

Di seguito si riportano i vincitori di ogni singola categoria.

Cat. G1M – 1° Amato Edoardo (A.S.D. Una bici x tutti), 2° Balestri Gabriele (A.C.D. Costa Etrusca), 3° Bruno Giuseppe (Mobilieri Ponsacco).

Cat. G2M – 1° Parri Tiago (Ciclistica Cecina), 2° Bicchi Santiago (UC Donoratico), 3° Pisano Vittorio (Mobilieri Ponsacco).

Cat. G3M – 1° Pistelli Jacopo (G.S. Pedale Pietrasantino), 2° Brandi Enrico (A.S.D. Team Bike Ballero), 3° Gesa Nicola (A.C.D. Costa Etrusca).

Cat. G4M – 1° Bolognesi Mattia (U.C. Coltano Grube Costruzioni), 2° Antongiovanni Diego (San Miniato Ciclismo), 3° Ciucci Matteo (U.C. Coltano Grube Costruzioni).

Cat. G5M – 1° Stefanini Edoardo (U.C. Coltano Grube Costruzioni), 2° Lepore Leonardo (UC Donoratico), 3° De Angeli Giulio (U.C. Coltano Grube Costruzioni).

Cat. G6M – 1° Turini Alessandro (A.C.D. Costa Etrusca), 2° Prestigiacomo Mirco (UC Donoratico), 3° Zoppi Andrea (U.C. Coltano Grube Costruzioni).

Cat. G2F – 1° Marzocchi Viola (A.S.D. Una bici x tutti), 2°Bottai Matilde (U.C. Coltano Grube Costruzioni), 3° Raglianti Nicole (U.C. Coltano Grube Costruzioni).

Cat. G3F – 1° Lorenzoni Adele (G.S. Olimpia Valdarnese), 2° Quiriconi Giorgia (UC Donoratico), 3° Lazzareschi Emma (U.C. Coltano Grube Costruzioni).

Cat. G4F – 1° Fontani Alice (G.S. Olimpia Valdarnese), 2° Guerriei Camilla (A.S.D. Una bici x tutti), 3° Mannucci Camilla (San Miniato Ciclismo).

Cat. G5F – 1° Gismant Livia (Uc Donoratico), 2° Raglianti Luna (A.S.D. Una bici x tutti), 3° Lepore Emma (UC Donoratico).

Cat. G6F – 1° Micchi Sofia (Ciclistica Cecina), 2° Lisorini Nina (Ciclistica Cecina), Di Girolamo Alyssa (A.C.D. Costa Etrusca).