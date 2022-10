Cultura & spettacolo Cibo per la mente e cibo per il corpo: torna l'abbinamento fra libri e cucina 6 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Venerdì 7 ottobre alle ore 18:00 il Circolo Khorakhané di Via U. Bassi 62 ospiterà gli amici della Libreria Quanto Basta per la presentazione del libro "Il gusto di camminare" di Irene Pellegrini e Barbara Gizzi (edizioni Slow Food). Partecipa l'autrice Irene Pellegrini, introduce Franca Pettinari del CAI sez. Grosseto.

La presentazione è realizzata con la collaborazione di CAI Grosseto e dell'Associazione Le Vie dell'Orto. Possibilità di cenare dopo la presentazione con i prodotti de "Le vie dell'orto". IL LIBRO

Mangiare e camminare sono bisogni istintivi ai quali l'essere umano ha attribuito, lungo il corso della storia, significati culturali. Partendo dal rapporto tra cultura gastronomica e spostamento, questo libro racconta il viaggio che Irene Pellegrini e Barbara Gizzi hanno intrapreso risalendo la penisola da Sud a Nord e percorrendo, perlopiù, il Sentiero Italia Cai. In tre grandi tappe, le autrici hanno raggiunto i luoghi di elezione di prodotti enogastronomici considerati identitari per l'Italia: la carbonara a Roma, l'amatriciana ad Amatrice, il pesce stocco a Mammola, lo zafferano a Navelli tra tanti altri. Grazie a un certosino lavoro di ricerca e di preparazione del viaggio, hanno conosciuto cuochi, albergatori, agricoltori, pastori, storici, escursionisti di lunga data e tanti altri testimoni locali per ricostruire il rapporto tra ogni territorio e la sua gastronomia. Il resoconto è una storia fatta di spostamenti, migrazioni, carte nautiche, dtransumanze, passi di montagna, mercanti, commercianti ed esploratori settecenteschi. CENA LENTA (Menù fisso, Costo € 25) Entrata: Crostino toscano, Crostino carciofi Primo: Zuppa di zucca, ceci, patate, cipolle Secondi: Frittata patate e cipolla; Formaggi (semi-stagionato Vergarai, caciotta Nomadelfia, caciotta Le Tofane); Melanzane grigliate Dolce: Cantuccini con Vino dolce Ansonica Vini: Vermentino Bianco il Torrione; Maremma Toscana rosso Vinum Prenotazioni al numero 3314779872 Si ricorda che l'accesso al locale ed agli eventi è riservato ai possessori di tessera ARCI o di associazioni federate (UISP, Legambiente, Slow Food, Arcigay, Arci Lesbica, Movimento Consumatori, Arci Caccia, Arci Pesca).

