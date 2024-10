Cia Grosseto: soddisfatti dei risultati delle elezioni

Concluse le elezioni per il Consorzio di Bonifica, è tempo di analisi.



Grosseto: “La nostra lista ha registrato un ottimo risultato nella terza fascia, arrivando prima,” commentano i dirigenti di Cia Grosseto della lista "Insieme per il Territorio," frutto della collaborazione tra Cia e Confagricoltura. “In prima e seconda fascia, dove la competizione era più intensa, ci siamo posizionati secondi. Questi risultati ci danno forza, anche se oggi riconosciamo il successo di chi ha ottenuto più voti e porgiamo le nostre congratulazioni.”

"Siamo soddisfatti del nostro operato: Cia ha dimostrato di essere una presenza forte e strutturata sul territorio, con un peso significativo nella nostra provincia. In questi mesi avevamo cercato attivamente un punto di incontro con tutte le organizzazioni agricole territoriali, ma questo percorso purtroppo non è stato possibile.

Oggi desideriamo ringraziare tutti gli elettori, cittadini e agricoltori che ci hanno dato fiducia. Sebbene non abbiamo ottenuto la maggioranza dei consiglieri per una manciata di voti, il risultato complessivo è stato davvero notevole. Un ringraziamento particolare va a chi ha scelto di premiarci, dimostrando fiducia nel nostro progetto e nel nostro operato. Esprimiamo anche gratitudine alla nostra struttura interna e a tutte le persone che hanno collaborato per raggiungere questo importante traguardo.

Ora- puntualizzano i dirigenti - è il momento di guardare avanti. Come in passato, continueremo a lavorare con la consapevolezza del ruolo strategico che il Consorzio riveste per il nostro territorio, sia per le aziende agricole sia per i cittadini. Ci impegneremo affinché il Consorzio operi nel migliore dei modi, sempre al servizio della comunità.

In merito all'elezione del presidente, auspichiamo che la figura scelta per guidare il Consorzio nei prossimi anni emerga da un confronto proficuo, poiché nessuno ha ottenuto la maggioranza. L'elezione dovrà avvenire in accordo con gli eletti e con la politica, compresa Cia, considerando che i numeri dimostrano il nostro peso nel territorio.

Con i nostri rappresentanti eletti - concludono da Cia Grosseto - lavoreremo per il bene del territorio, evitando influenze esterne da qualsiasi parte provengano e mantenendo sempre in chiaro il ruolo primario del Consorzio di Bonifica"