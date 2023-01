Chianti trail camp, due appuntamenti tra vigneti, borghi e castelli

A Greve in Chianti, sabato 21 gennaio e 4 febbraio, due lunghe giornate per immergersi nel mondo del trail tra i vigneti, aspettando la quinta edizione del Chianti Ultra Trail, una delle competizioni più attese della stagione.



In programma trail, test scarpe, incontri per parlare di nutrizione, approccio alla gara, prevenzione infortuni e tecniche di corsa. E un’occasione per lasciarsi coccolare nelle storiche cantine del Chianti e perdersi tra i vigneti e i vicoli di alcuni tra i borghi più belli della Toscana.

Greve in Chianti: Il Chianti, con le sue dolci colline attraversate da strade bianche e percorsi tra i vigneti che circondano alcune delle cantine più famose al mondo, è il luogo ideale per una giornata dedicata allo sport e all’enogastronomia. Qui a pochi chilometri da Firenze, il borgo di Greve in Chianti, e in particolare Villa San Michele, nel cuore del parco di Monte San Michele, ospiteranno i primi due appuntamenti con il Chianti Trail Camp, sabato 21 gennaio e 4 febbraio, dedicato agli amanti della disciplina che potranno vivere in anteprima l’atmosfera della gara ed immergersi nel mondo del trail. È la proposta del Chianti Ultra Trail, competizione attesissima dai runner di tutto il mondo che ogni anno porta oltre 1500 trailer tra le strade bianche, gli ulivi e i vigneti di uno dei territori più affascinanti e conosciuti d’Italia.

Atleti professionisti e appassionati potranno testare le scarpe messe a disposizione da New Balance, incontrare la mental coach Paola Peccenini e correre ed allenarsi con l’atleta Luca Zaina. Ad ospitare l’evento, nel cuore del parco naturale Monte San Michele, sarà Villa San Michele, a Greve in Chianti, crocevia tra i tradizionali panorami del Chianti, fatti di vigneti e colline, e i boschi e sentieri da percorrere in bici o a piedi, retaggio di un passato composto da viandanti, mercanti e pellegrini. Questo luogo, lungo la via micaelica del Chianti, trasformata da pellegrinaggio religioso a uno dei più interessanti cammini in Toscana, meno conosciuta rispetto alla più celebre Francigena, è l’ideale per gli amanti del trekking.

L’evento è anche l’occasione per trascorrere una giornata immersi nell’atmosfera suggestiva del Chianti, lasciandosi cullare dalle dolci colline toscane, fra trekking e passeggiate, degustazioni, tour nell’arte e nella storia del territorio. È possibile dormire all’interno di Villa San Michele (info@villasanmichelechianti.it), o in una delle tante storiche cantine con strutture ricettive, oppure nel cuore di Firenze, a meno di 30 km da Greve in Chianti, per lasciarsi ammaliare dalle bellezze rinascimentali del capoluogo toscano. Per iscriversi al camp basta scrivere a info@chiantiultratrail.com

Programma | Sabato 21 gennaio 2023

8:30-9:00 Registrazioni

o Welcome Coffè

o Consegna scarpe Trail New Balance

9:30 Briefing tecnico

o New Balance Test scarpe

o PAOLA PECCENINI Mental Coach introduzione

o protocollo di attivazione specifica per il trail running con LUCA ZAINA

dalle 11:00 alle 17:00 Training

o Test scarpe New Balance su percorso trail segnalato 5km (fornita traccia GPX ai partecipanti)

o Sessioni di mental coaching con PAOLA PECCENINI

o Esercizi e Corsa con LUCA ZAINA

Durante le attività ristoro per i partecipanti

Quota di partecipazione inclusiva del Welcome coffee e ristoro 20€