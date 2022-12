Check up cognitivo gratuito con Nomos

Grosseto: Martedì 13 dicembre, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 30, solo su appuntamento, è possibile partecipare al check up gratuito per verificare il funzionamento cognitivo.



Si tratta dell’iniziativa “Benessere cerebrale – Check up cognitivo e potenziamento cognitivo”, promosso dalla Cooperativa sociale Nomos nella provincia di Grosseto con la collaborazione di Confartigianato Imprese Grosseto. Un progetto per valutare la salute del nostro cervello, per prevenire e per monitorarne il funzionamento.

Il progetto prevede la realizzazione di un check up, seguito dalla possibilità di partecipare a dei gruppi di allenamento cognitivo e di potenziamento della memoria.

La partecipazione è totalmente gratuita, grazie ai finanziamenti ricevuti e alla collaborazione attivata con enti e associazioni, come Confartigianato.

Confartigianato Imprese Grosseto crede in questa iniziativa perché contribuisce alla costruzione di una rete di servizi a beneficio dell’intera collettività. Aiutare le imprese a crescere significa, per noi, essere al fianco anche delle loro famiglie.





Per informazioni e per prenotare il check up chiamare il numero 377 554 53 80 - info@coopnomosmaremma.it.