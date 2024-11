“Cesvot vicino a te” a Castel del Piano

Grosseto: Nell’ambito dell’iniziativa “Cesvot vicino a te” che prevede quest’anno 32 incontri territoriali organizzati con i Comuni della Toscana, la Delegazione Cesvot di Grosseto ha organizzato per mercoledì 6 novembre alle ore 17.30, a Palazzo Nerucci di Castel del Piano un incontro con tutti gli enti del Terzo settore del territorio.

“Cesvot vicino a te” è un’occasione per conoscere la vasta gamma di servizi che il Cesvot offre gratuitamente a tutti gli enti del terzo settore della Toscana, spaziando dalla consulenza alla formazione, alla comunicazione, alla ricerca fino a servizi logistici e organizzativi.

L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sulla nuova fase che si è aperta con la riforma del Terzo settore e con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che prevede importanti adempimenti ma che apre anche nuove e utili prospettive al vasto mondo dell’associazionismo e della solidarietà attiva, nonché sui nuovi strumenti della coprogrammazione e coprogettazione con gli enti pubblici.

All’incontro parteciperanno Federico Badini, consigliere con delega all'associazionismo del Comune di Castel del Piano e Silvia Sordini, presidente Delegazione Cesvot di Grosseto.

“La nostra è una piccola comunità ma molto attiva, grazie anche all'impegno dei tanti volontari del Terzo Settore. Il nostro obiettivo è rendere i servizi sempre più vicini alle esigenze delle persone, per questo sono fondamentali iniziative come questa che permettono di ascoltare il territorio, far conoscere i nostri servizi e mettere in contatto le realtà associative tra loro e con le istituzioni” commenta Silvia Sordini, presidente Delegazione Cesvot di Grosseto.

L’iniziativa è aperta a enti del terzo settore, enti pubblici, cittadini e volontari ed è un’opportunità per conoscere i servizi gratuiti che Cesvot offre e le tante iniziative a sostegno del volontariato e del terzo settore toscano. Per chiarimenti e informazioni scrivere a formazione.territorio@cesvot.it