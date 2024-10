Cronaca Cessione al Comune di un terreno ad Albinia: lunedì il voto in consiglio 11 ottobre 2024

11 ottobre 2024 189

189 Stampa

Redazione

Il sindaco: «Risolviamo una vicenda che va avanti da 40 anni» La vicenda era iniziata nel 1983, ora l'amministrazione ha trovato un accordo e l'area sarà utilizzata, secondo il primo cittadino, per valorizzare Albinia Orbetello. Lunedì in consiglio comunale si discuterà la proposta di cessione e da parte dei proprietari all'Ente di un terreno di oltre 10mila metri quadri sito in via Raffei ad Albinia: una vicenda che si conclude dopo oltre 40 anni. Sarà il punto 5 all'ordine del giorno dell'assise consiliare che, con molta probabilità, porterà alla conclusione positiva di una vicenda che si trascina da 40 anni: «Lunedì in consiglio comunale – chiarisce il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – approveremo, la cessione all'Ente di un terreno, una vicenda che si protrae da moltissimi anni e che la nostra amministrazione si è impegnata con successo a risolvere». «L'area – dice ancora il sindaco – è quella dove di solito si svolgono le sagre ed è contesa con i proprietari da decenni. Finalmente questa amministrazione è riuscita a trovare un accordo che chiude tutto e trasferisce, dopo la verifica dei dati, la proprietà dell'area al Comune di Orbetello che, finalmente, potrà programmare degli investimenti per valorizzarla». La proposta di deliberazione è stata inserita nella discussione del consiglio comunale che si terrà lunedì 14 ottobre.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Cessione al Comune di un terreno ad Albinia: lunedì il voto in consiglio Cessione al Comune di un terreno ad Albinia: lunedì il voto in consiglio 2024-10-11T14:00:00+02:00 247 it Cessione al Comune di un terreno ad Albinia: lunedì il voto in consiglio. Il sindaco: «Risolviamo una vicenda che va avanti da 40 anni» PT1M /media/images/Andrea-Casamenti-sindaco-Orbetello-7.jpg /media/images/thumbs/x600-Andrea-Casamenti-sindaco-Orbetello-7.jpg Maremma News Orbetello, Fri, 11 Oct 2024 14:00:00 GMT