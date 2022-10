Certificazioni linguistiche: al Fossombroni 150 studenti raggiungono il traguardo

Grosseto: Festa grande al Fossombroni per la consegna delle certificazioni linguistiche conseguite dagli studenti dei vari indirizzi di studio e rilasciate dal Cambridge english language assessment.

Nel totale circa 150 studenti hanno conseguito la certificazione dopo aver frequentato i corsi di preparazione all’esame organizzati dal Fossombroni, con la collaborazione dei docenti di lingua Inglese e dei lettori madrelingua.

La dirigente scolastica Francesca Dini e i suoi collaboratori esprimono orgoglio per i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi livelli raggiunti che vanno dall’A2+ al C1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Unione Europea, che promuove il multilinguismo nel nostro continente, sostenendo l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue, incoraggiando la mobilità degli studenti e favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze, molte sono le risorse investite dal Fossombroni riguardo lo studio delle lingue straniere. L’istituto dii istruzione superiore, consapevole che le competenze linguistiche sono indispensabili per arricchire il curriculum dei giovani che oggigiorno si trovano ad affrontare una società globale sempre più multiculturale, ha investito in maniera decisa in questa direzione. Saper parlare e scrivere fluentemente un’altra lingua, diversa da quella madre, è una delle capacità richieste al giorno d’oggi nel mondo del lavoro e rappresenta sicuramente un punto a favore tra candidati con le stesse esperienze e stessi titoli.

Oltre a favorire lo studio e la certificazione del proprio livello di conoscenza della lingua straniera tramite le certificazioni Cambridge, il Fossombroni ha un piano per l’internazionalizzazione che prevede altre importanti progettualità, come l’Erasmus+, l’intercultura, gli stage e i soggiorni all’estero, le certificazioni Igcse dato che la scuola è centro Edexcel, il doppio diploma di high school statunitense, l’e-twinning. Anche per questi motivi il Fossombroni rinnova le più vive congratulazioni a tutti gli studenti che si sono impegnati e che hanno ottenuto questi ottimi risultati.