Cerimonia di consegna dei diplomi al Polo Bianciardi Servizi Commerciali corso serale

Grosseto: Il 6 maggio prossimo, presso l’Aula Magna del Polo Bianciardi, in Piazza De Maria, saranno consegnati i diplomi agli studenti del corso serale Servizi Commerciali che hanno raggiunto il tanto desiderato traguardo nell’anno scolastico 2021/2022.



L’istruzione degli adulti è spesso considerata ai margini dei processi di istruzione ma in realtà raccoglie un ampio numero di persone che, con coraggio, dignità e profonda motivazione si rimettono in gioco non solo per conseguire un titolo ma per poter essere pronti e formati ad accogliere e vincere le sfide che la nuova realtà propone.

Il Polo Bianciardi Servizi Commerciali da sempre ha il massimo riguardo e la migliore attenzione nell’offrire un percorso formativo personalizzato e calibrato sulle esigenze dello studente adulto.