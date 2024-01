Cercasi talenti per la prima edizione di “Maremma che talento”

Albinia: AAA Cercasi Talento! La nuova iniziativa della Pro Loco di Albinia, sempre più traino della comunità albiniese che nelle giornate del 15 e 22 Marzo prossimo organizza la prima edizione di “MAREMMA... CHE TALENTO”.



La kermesse, che vedrà la partecipazione del Conte Max e di Tore sarà riservata a tutte quelle persone che sentono di avere un talento da mettere in mostra. Ed al motto “aiutiamo Sherlock (Conte Max) nella disperata ricerca di un vero talento maremmano” si ricercano cantanti, ballerini, giocolieri, maghi, fantasisti, attori, comici. Insomma, artisti maremmani di ogni genere.

In palio ci sarà un premio del valore di 1000 euro spendibile presso l'agenzia Viaggi Vacanze di Albinia. Dalla Pro Loco fanno sapere che le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio e di affrettarsi, il concorso è a numero chiuso. Per info andare sul sito web della Pro Loco di Albinia.

Un iniziativa che sta riscuotendo un certo successo e grande simpatia nella comunità dell'Albegna che legge momenti come questo importanti non solo dal punto di vista ludico che non guasta mai, ma anche come modus operandi futuro che fanno bene all'economia locale, pongono la frazione lagunare come riferimento del territorio con uno sguardo a quella che può essere l'inizio delle destagionalizzazione di eventi che sino ad ora erano solo durante l'estate.