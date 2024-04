Politica Centrodestra per Roccastrada: Un Primo maggio di festa per il centrodestra che presenta Caporali 28 aprile 2024

Roccastrada: "Sarà un Primo maggio 2024 di festa e di lavoro per il centrodestra roccastradino. Infatti, nel giorno del Primo maggio alle ore 16.00 a Roccastrada presso la sala della Biblioteca del palazzo comunale, sarà presentata la lista “CENTRODESTRA PER ROCCASTRADA- CAPORALI SINDACO”, alla presenza dei rappresentanti politici dei partiti alternativi al Partito democratico che sostengono il candidato sindaco Alessio Caporali.

A seguire verrà offerto un aperitivo di inaugurazione del nuovo punto elettorale, con il candidato Sindaco, in piazza Gramsci n. 10. La cittadinanza è invitata a partecipare", termina la nota.



