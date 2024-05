ITS a Grosseto: un percorso per vincere la sfida dell’occupazione

Grosseto: Gli ITS, ovvero istituti tecnologici superiori, tornano al centro dell’attenzione a Grosseto, grazie al convegno promosso dal Liceo Rosmini, dall’Isis Fossombroni e dalla Consulta provinciale. L’intento è quello di dare un futuro occupazionale agli studenti del territorio, grazie a questo strumento che in altre zone dell’Italia sta funzionando molto bene a livello di risposte immediate verso i neo diplomati.





Nel convegno che si è svolto nell’aula magna del polo universitario di Grosseto, importanti contributi sono arrivati dal deputato Fabrizio Rossi, dal vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti, dall’assessore comunale Angela Amante, dal provveditore agli studi Gabriele Marini. A raccontare l’esperienza degli ITS ad Arezzo, invece, sono intervenuti il dirigente scolastico Roberto Santi e l’imprenditore Gabriele Veneri, a testimonianza di quanto è stato fatto in altri territori vicini alla Maremma.

Si è creato così un dibattito costruttivo attorno al tema, grazie ai numerosi interventi che hanno coinvolto in prima battuta proprio quegli studenti che a breve completeranno il percorso scolastico e saranno pronti ad affrontare il mondo del lavoro anche grazie agli ITS. Chiaro che sul territorio grossetano, tanto deve essere ancora fatto per attivare in maniera concreta questo strumento destinato ad attrarre i giovani neo-diplomati con prospettive d’impiego. L’impegno da parte del mondo politico e della scuola, va proprio in questa direzione: dare agli studenti le risposte che cercano, con un percorso strutturato e che possa trattenere sul territorio i giovani che hanno questo tipo di necessità.