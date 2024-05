Cala Violina: dal primo giugno l’accesso è solo su prenotazione

Scarlino: Si conferma nel 2024 la gestione controllata degli accessi a Cala Violina. Da sabato primo giugno fino al 30 settembre per trascorrere una giornata sulla spiaggia del Parco delle Costiere occorre la prenotazione sul sito www.calaviolinascarlino.it: sul portale sono riportate tutte le informazioni necessarie. Dalle 8.30 alle 18.30 possono accedere alla spiaggia ogni giorno 700 persone: il diritto di prenotazione è un euro, per i bambini da 1 anno fino a 12 anni non è previsto il versamento del contributo ma solo la prenotazione. Per i piccoli da 0 a 12 mesi non sono previsti il versamento del contributo e la prenotazione. Per motivi organizzativi non sono rimborsabili i biglietti, non è previsto lo spostamento della prenotazione e la stessa è possibile solo 72 ore prima del giorno stesso. Sullo stesso sito è possibile prenotare anche il posto per il veicolo nell’area di sosta di Val Martina (200 spazi disponibili): il costo giornaliero (a prescindere dall’orario di arrivo) è di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per i camper. L’area è accessibile dalle 8 alle 20. Anche in questo caso la prenotazione è possibile solo 72 ore prima del giorno scelto. I 200 posti sono da intendersi come giornalieri, non è previsto il turnover dei veicoli. Il parcheggio è a pagamento anche durante i weekend di maggio: in questo periodo sono presenti sul posto i dipendenti delle Bandite di Scarlino che provvedono alla riscossione e al rilascio del ticket. È consentito l'accesso in auto fino alla spiaggia per le persone con disabilità con un accompagnatore: per avere il permesso occorre mandare una mail a bandite@comune.scarlino.gr.it indicando la data e l’ora di ingresso e di uscita, la targa e il modello del veicolo, allegando il tagliando. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0566 866190.







Si ricorda inoltre che a Cala Violina dal primo giugno al 30 settembre non è consentito l’ingresso ai cani – fatta eccezione per i cani guida e da salvamento – ed è sempre vietato il passaggio dei cavalli. Non sono presenti i cestini per i rifiuti: su tutta l’area delle Costiere è vietato inoltre abbandonare rifiuti e gettare mozziconi di sigaretta e altri prodotti da fumo. All’ingresso del parcheggio e della spiaggia saranno presenti degli steward che, oltre a controllare le prenotazioni, saranno a disposizione dei bagnanti per fornire loro tutte le informazioni necessarie.