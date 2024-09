Centro storico e PNRR: incontro tra Gennari e assessore Ginanneschi

Grosseto: E' in piena trasformazione. Non si tratta di un semplice cambio d’abito; sono in fase di realizzazione opere ed interventi strutturali che cambieranno il modo di vivere e le abitudini dei grossetani. Dopo un concorso di progettazione, è in fase di realizzazione uno degli interventi maggiormente significativi per la città: i cantieri della greenway che da Via De’ Barberi penetrerà fino al cuore di Grosseto, sono una chiara chiave di lettura della città che sta cambiando. In piena ottica Pnrr, ecco che verranno recuperate le volumetrie dei palazzi mai conclusi di Via De’ Barberi. Ecco arrivare una nuova ciclovia che dalla cittadella degli studi entrerà fino al cuore del centro storico, realizzando così per la prima volta un’asse di penetrazione ciclabile che collegherà il cuore della città con il resto della rete ciclabile. E nell’ambito della stessa misura di intervento, arriverà la demolizione del fabbricato comunale di Via Saffi e la ricostruzione di abitazioni per giovani coppie allo scopo di dare un valido contributo alla riqualificazione del centro storico cittadino. Un contesto questo particolarmente delicato, stante anche il regime vincolistico che grava appunto sullo stesso centro storico. Nuova pavimentazione di Piazza Martiri d’Istia, di Via Colombo (Piazza della Palma), ristrutturazione del Baluardo Fortezza. E non solo: riqualificazione di Piazza De Maria e lavori di asfaltatura dell’anello viario intorno alle mura Medicee, realizzazione del parco del Diversivo, della Casa della Musica nell’ex edificio “Garibaldi” in Via Sonnino, nuova realizzazione del plesso scolastico di Via Monte Bianco e lavori di riadeguamento della mensa della scuola elementare di Via Giotto. Lavori per milioni di euro che riqualificheranno anche le frazioni. Lavori che comportano innegabilmente dei disagi per residenti e cittadini che stanno assistendo alla realizzazione della nuova Grosseto. E’ una corsa contro il tempo, sia per riuscire a mantenere i termini di scadenza dei finanziamenti, sia soprattutto per creare il minor disagio possibile ai cittadini. Per questo è innegabile che il Comune si assuma l’onere del dialogo e del confronto con tutti ed in particolare con le associazioni di categoria che rappresentano le voci di quanti vivono e fanno vivere il centro storico e la città.



In questo ambito il Presidente dell’Ascom Confcommercio di Grosseto Giulio Gennari e l’assessore ai lavori pubblici e patrimonio Riccardo Ginanneschi si sono recentemente incontrati per fare il punto della situazione e soprattutto per mantenere aperto il dialogo. Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di ridurre al minimo i disagi ed in questo senso l’assessore ha assicurato che il Comune si sta impegnando per concludere i lavori prima possibile, mantenendo contestualmente alti gli standard esecutivi.

Sul fronte dei futuri cantieri, è stata garantita una pianificazione dei lavori che tenga conto delle esigenze delle aree strategiche per il commercio cittadino con l’obiettivo di evitare ulteriori interruzioni o ritardi. In chiusura dell’incontro, Confcommercio, pur avendo ben presente che l’assessore Ginanneschi non ha la possibilità di intervenire direttamente sul bilancio dell’Ente, ha tuttavia voluto rappresentare allo stesso l’esigenza che l’Amministrazione municipale ricerchi e individui all’interno dei propri capitoli di spesa forme di sostegno per i commercianti particolarmente gravati dalla prossimità dei cantieri. L’obiettivo condiviso è quello di mettere in atto ogni forma di tutela del tessuto economico locale, salvaguardando l’equilibrio tra lo sviluppo urbanistico della città ed il rilancio delle attività commerciali.