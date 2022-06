Centro sportivo del Grosseto a Roselle, Pd: 'Comune come Ponzio Pilato'

Roselle: "Abbiamo letto tutti con amarezza e sconcerto quanto accaduto al centro sportivo del Grosseto a Roselle ed il comunicato alla Ponzio Pilato e pieno di luoghi comuni, diramato dal Sindaco e dal suo vice, è l’ennesimo tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto", afferma il gruppo Consiliare Pd Grosseto.



"Come consiglieri comunali del Partito Democratico, - prosegue la nota - non entriamo nel merito di quelle che sono e saranno vicende strettamente giuridiche ma è evidente quanto le responsabilità sull’etica della politica siano acclarate. Responsabilità che richiedono una presa di distanza forte e chiara, specialmente quando un’Amministrazione si è fatta garante di un mutuo impegnando tutti i grossetani sulle sorti economiche del centro sportivo di Roselle. Cosi come ci aspettiamo una netta presa di posizione da parte dell’Assessora alla gentilezza, all’istruzione e alle politiche giovanili, perché ,per quanto ci rendiamo conto che le responsabilità dell’accaduto non siano soggettive, per quell’etica della buona politica richiesta dal ruolo di rappresentanza stesso, non si può rimare in silenzio aspettando che passi il temporale".

"Purtroppo, - conclude il gruppo consiliare Pd - di quanto è accaduto a pagarne le conseguenze è lo sport grossetano e se per molti tifosi la maglia rappresenta il territorio, allora è evidente quanto atti come questo denigrino per prima la nostra città. "Lo sport deve unire, non dividere", parole scontate quelle del Primo Cittadino. Certamente le condividiamo. Ma lo Sport è soprattutto Esempio, con la E maiuscola e quell’esempio deve partire da chi lo pratica da chi lo gestisce, da chi lo amministra e da chi ricopre determinati incarichi.