Centenario dell’Aeronautica militare: gli eventi

Grosseto: Giovedì 23 febbraio, il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti e il Colonnello Filippo Monti hanno presentato il programma completo degli eventi, organizzati dal 4° Stormo Caccia, che celebreranno il Centenario dell’Aeronautica Militare e che durante tutto il 2023 interesseranno la città.



“Alla luce del profondo orgoglio che proviamo nei confronti dell’Aeronautica militare italiana e, in particolare, del 4° Stormo Caccia di Grosseto, abbiamo fortemente voluto che la presentazione degli eventi in onore del suo Centenario venisse svolta all’interno della sala consigliare – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti – Le molteplici iniziative, alle quali parteciperanno le più alte autorità locali, avranno inizio nel mese di marzo e saranno rivolte a grandi e piccini. Ci saranno infatti percorsi espositivi, stand, modellismo e tanto altro!”





Gli obiettivi sono molteplici; oltre ad onorare i cento anni della forza armata c’è la volontà di promuovere i suoi valori e le sue capacità, poste sempre al servizio dei cittadini.

Sabato 4 e domenica 5 marzo sono stati allestiti degli stand espositivi al centro commerciale Aurelia Antica mentre il fine settimana prossimo verranno spostati al Maremà. Martedì 28 marzo, giorno ufficiale del Centenario, il 4° Stormo Caccia aprirà le porte ai visitatori, per una giornata all’insegna delle attività che li contraddistinguono. Le celebrazioni continueranno sabato 15 aprile con un concerto di beneficienza, a seguire sabato 10 e domenica 11 giugno ci sarà la "Notte blu", all'interno del centro storico cittadino. Dopo il periodo estivo e un evento che interesserà nuovamente la zona all'interno delle mura (domenica 17 settembre), torneranno delle esposizioni nei centri commerciali (mese di ottobre). Gli eventi si concluderanno sabato 4 novembre con un nuovo Open Day e domenica 10 dicembre con il concerto "Corale Puccini".

"Ho un forte legame con l'Aeronautica militare avendo svolto la leva militare presso il 4° Stormo - ha commentato il presidente del consiglio Fausto Turbanti - presentare il calendario degli eventi in occasione del Centenario dell'Aeronautica militare non è soltanto un grandissimo piacere ma è anche una forma di ringraziamento nei confronti di tutti quegli uomini e quelle donne che, grazie alle loro capacità, supportano i cittadini intervenendo tempestivamente nei momenti di emergenza, garantendo ordine e sicurezza. Invito tutta la popolazione a partecipare alle iniziative proposte per imparare a conoscere meglio una delle realtà più importanti del nostro territorio."