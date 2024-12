Cena degli Auguri di Natale di Confcommercio Grosseto

Grosseto: Ogni associazione di categoria non è solo un ente che rappresenta un settore, ma un punto di riferimento che costruisce e rafforza legami tra persone, storie e territori. La Festa del Commercio e la Cena degli Auguri di Natale organizzata da Confcommercio Grosseto, che si è svolta nei giorni scorsi presso il ristorante Casty di Castiglione della Pescaia, è stata l’occasione perfetta per celebrare non solo il lavoro delle imprese, ma anche quel profondo senso di comunità che nasce dall’impegno quotidiano di chi lavora con passione per il futuro del territorio. La serata, che ha visto una grande partecipazione di associati e dipendenti dell’associazione, è stata un momento di condivisione e di riflessione, un’occasione per fermarsi un attimo e guardare insieme al cammino fatto e alle sfide future.





Tra gli ospiti, anche il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, che ha portato il suo saluto e ha sottolineato l'importanza di supportare le imprese locali per lo sviluppo e la crescita di una comunità.

Il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, ha dato il via alla serata citando le parole del presidente nazionale Carlo Sangalli, sottolineando come “le imprese del terziario di mercato creano ogni giorno buona occupazione, coltivano conoscenza, abilitano innovazione, immaginano il futuro collettivo”. Gennari ha poi anticipato l’importanza del 2025, anno che segnerà l'80° anniversario della fondazione di Confcommercio, “un traguardo che invita a riflettere sul percorso compiuto e sul futuro che si sta costruendo insieme”.

Nel corso della serata sono stati premiati sei imprenditori che, attraverso il passaggio generazionale e la loro visione imprenditoriale, incarnano i valori di impegno e innovazione che sono alla base della crescita di Confcommercio. Le premiazioni sono state un tributo a chi ha saputo trasformare il proprio mestiere in una missione familiare, trasmettendo con passione i principi della tradizione alle nuove generazioni.

Danilo Ceccarelli , associato Confcommercio dal 1978, membro del Direttivo provinciale e presidente Fipe Grosseto, è stato premiato per il suo impegno nel settore dei pubblici esercizi. Nel dettaglio: “per aver contribuito allo sviluppo del turismo e dell’accoglienza in provincia di Grosseto, e per aver trasmesso la sua passione imprenditoriale ai figli Francesco e Giacomo” che oggi gestiscono il ristorante Casty, laddove la serata si è svolta.

Trattoria La Bersagliera ha ricevuto il premio per aver saputo preservare la tradizione familiare, nel passaggio del testimone da Raffaella Ogliari e Italo Fantaccini ai figli Fabrizio e Claudia Fantaccini. “La trattoria-pizzeria – è stato detto nella premiazione - è un punto di riferimento gastronomico a Orbetello, tanto che è conosciuta anche oltre i confini locali, con una clientela che arriva da tutta Italia, soprattutto per la sua celebre pizza”.

Farmacie Severi ha ricevuto il premio per aver mantenuto viva una tradizione che affonda le radici nel 1879, “diventando nel corso di cinque generazioni un simbolo di fiducia e innovazione nella salute”. Oggi, i figli del dottor Giuseppe Severi continuano il percorso con passione e professionalità, rispondendo alle necessità della comunità con nuovi servizi, coniugando tradizione e modernità.

Osteria Enogastronomica Marrini è stata premiata per aver saputo evolvere la tradizione iniziata nel 1937 da Ilia Checchi e continuata dal figlio Renzo, fino ad arrivare oggi sotto la guida della nipote Liliana, che ha trasformato l’attività in un ristorante ed enoteca di successo, sempre mantenendo al centro la passione per l’autentica ospitalità toscana.





Famiglia Pasqui è stata premiata essere un punto di riferimento per i grossetani da oltre 50 anni, con il loro autolavaggio e stazione di servizio; un’attività, quella di Paolo Pasqui, che rappresenta un simbolo di affidabilità e cortesia per la città.

Autocenter – Famiglia Chechi ha ricevuto il premio per aver proseguito con successo l’attività fondata da Mario Chechi nel 1992, continuando a innovare e a rimanere sempre vicina al territorio, grazie alla passione della figlia Stefania, che oggi guida la nota impresa con entusiasmo.

Nel suo intervento, Gabriella Orlando, Direttore di Confcommercio Grosseto, ha sottolineato che quest’anno sono stati premiati imprenditori che rappresentano la caparbietà e la forza del nostro territorio, non solo per la carriera e i successi ottenuti, ma anche per la capacità di trasmettere alle nuove generazioni un’eredità di valori, passione e innovazione.

Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, ha poi ribadito l’importanza di partecipare attivamente alla crescita del tessuto economico e sociale della Maremma, invitando tutti a continuare insieme a costruire una Confcommercio sempre più forte e viva: “La nostra presenza sul territorio cresce, proprio come cresce il nostro impegno – ha detto Gennari - le nostre aziende associate sono il motore dell’economia locale, sono il cuore pulsante della città e della provincia di Grosseto. E questo, per noi, non è solo un dato economico, ma una missione che ci spinge a essere sempre più presenti, dentro la città, con la città e per la città.”

Spazio anche alla solidarietà. Durante la serata, sono state donate delle bottiglie della produzione speciale Roggiano DOCG, preparate dalla Cantina dei Vignaioli di Scansano per l’associazione grossetana "Tutti a Teatro". Questa realtà, grazie al lavoro dei suoi volontari, organizza corsi di teatro per ragazzi diversamente abili, e le bottiglie presentavano un’etichetta speciale, disegnata dagli stessi ragazzi dell’associazione. Gennari e Orlando hanno voluto invitare Giacomo Mantiglioni, componente del consiglio dell’associazione, che ha illustrato l'attività svolta da Tutti a Teatro come progetto di vera integrazione sociale, in cui il teatro diventa uno strumento di crescita e di inclusione per i giovani partecipanti.

L’ampia partecipazione alla serata ha testimoniato anche la grande fiducia che gli associati ripongono in Confcommercio Grosseto, riconoscendo nell’associazione non solo un punto di riferimento per le imprese, ma anche un interlocutore affidabile e attivo, capace di raccogliere le istanze e le sfide di un territorio che cresce insieme.

Un brindisi augurale ha chiuso la serata, confermando che l’impegno delle imprese della Maremma, unite da Confcommercio, continuerà a essere il motore che guida lo sviluppo e il benessere del territorio.