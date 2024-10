Cecina Cuore, Giovani protagonisti, Sicurezza Urbana, Valorizzazione aree periferiche e sportive

I progetti che la sindaca Lia Burgalassi ha affidato a cinque consiglieri “con lo scopo di supportare il lavoro della giunta e diventare degli interlocutori per tutto il territorio”



Cecina: Cinque progetti che coinvolgono altrettanti consiglieri comunali per supportare il lavoro della sindaca e della giunta comunale, in base alle loro competenze e in linea con quello che è l’attuale programma di mandato.

Cinque progetti su temi importanti e strategici che hanno l’obiettivo di aumentare la partecipazione e la collaborazione di tutta la cittadinanza. A Meris Pacchini, infermiera in pensione che lo ha già seguito anche negli scorsi anni, è stato conferito il progetto Cecina Cuore “per rendere sempre più capillare la presenza di defibrillatori nella città e per continuare a formare studenti e cittadini alla rianimazione cardiopolmonare”. Alla studentessa universitaria Emma Gaglio il progetto Giovani protagonisti che si espliciterà attraverso vari punti, ossia “lo sviluppo di strumenti di partecipazione giovanile, il rafforzamento della collaborazione con gli istituti che collaborano sul territorio con riferimento agli aspetti educativi, la definizione di spazi per le attività giovanili e la promozione di momenti ed eventi di confronto e dialogo tra realtà giovanili del territorio e non solo”. Il progetto Sicurezza urbana, invece, “che dovrà avere come filo conduttore principale la diffusione della cultura della legalità attraverso azioni formative ed educative che coinvolgano in particolare i giovani” è stato affidato al consigliere Vincenzo Cerrone, ex comandante della Polizia Municipale.

Infine al palazzetano Riccardo Baldanzi il progetto “Valorizzazione aree periferiche” e a Simone Caroti, direttore sportivo del Palazzi calcio, “Cecina sportiva”. Il primo dovrà prevedere principalmente “la cura dei quartieri di San Pietro in Palazzi, Collemezzano e Palazzaccio attraverso le iniziative esplicitate nello specifico punto del programma di mandato, l’ascolto dei bisogni di cittadini e la promozione dei quartieri con iniziative e spazi a valenza sociale, culturale e sportiva, l’attenzione alla sicurezza e al decoro”. Quanto al progetto sportivo dovrà invece occuparsi “del mantenimento degli impianti sportivi esistenti perfettamente funzionanti e idonei allo svolgimento di ogni attività per permettere alle associazioni e alle società sportive di svolgere al meglio le loro attività, supportandole nei loro bisogni”.

“L’obiettivo di questi incarichi - spiega la sindaca Lia Burgalassi - è quello di aumentare la partecipazione e la collaborazione di tutti all’attività della macchina comunale. Gli incarichi conferiti hanno tutti una continuità rispetto all’esperienza pregressa di ciascun consigliere che svolgerà un vero e proprio ruolo di interlocutore tra la cittadinanza e la giunta alla quale dovrà sempre riferire del proprio operato secondo le deleghe del sindaco e degli assessori. Sono certa che sapranno diventare dei punti di riferimento per associazioni e cittadini ”.