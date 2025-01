Cecina: Concerto di musica classica di inizio anno

Cecina: Il Comune di Cecina in collaborazione con il circolo culturale "F. Castellani" di Cecina presenta al Palazzetto dei Congressi il concerto di musica classica gratuito per augurare a tutta la cittadinanza un sereno nuovo anno

Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di iniziare l’anno con un evento culturale e musicale importante, che vede protagonista la musica classica: “Concerto di inizio anno” domenica 5 gennaio ore 17:00 al Palazzetto dei Congressi in piazza Guerrazzi (ingresso gratuito).

Grazie al contributo di Gabriella Vanarelli, presidentessa del circolo culturale “F. Castellani” di Cecina, sono state coinvolte due artiste di fama internazionale, Lisa Wellisch e Tatjana Uhde, che si esibiranno rispettivamente al pianoforte e al violoncello, proponendo un programma che spazia tra opere di Wagner, Schumann, Juon, Rossini, Liszt e Rheinberger.

Sulle artiste:

Lisa Wellisch - Appena conclusa la maturità, ha debuttato nel 2008 come solista con il concerto “Jeunehomme” di Mozart all'apertura del Mozartfest tedesco. Da allora si è esibita in numerosi concerti come solista e in formazioni di musica da camera in molti paesi europei (tra gli altri Austria, Polonia, Svizzera, Italia, Liechtenstein) e in Oman. Ha ricevuto molte borse di studio, fra le altre, dalla Fondazione Yehudi Menuhin “Live Music Now” dall’Associazione Richard Wagner, dall'Assocazione degli Amici della Musikhochschule Stuttgart, del Deutscher Musikrat, dello Stato Bavarese ed è risultata vincitrice in concorsi intenazionali. È ospite abituale in diversi festival come Hohenloher Kultursommer, Bayreuther Osterfestival e Schubertiade Sion (Svizzera). Nel novembre 2024 ha debuttato come solista alla Elbphilharmonie di Amburgo.

Ha compiuto gli studi a Stoccarda, Friburgo e Karlsruhe conseguendo il bachelor in pedagogia musicale, il master in pianoforte solistico (prof. Hans-Peter Stenzl e prof. Gilead Mishory) e il master in liederistica presso il prof. Hartmut Höll. Ulteriori impulsi ha ricevuto da Elisabeth Leonskaja.

Si dedica in modo intenso alla liederistica e si è esibita in concerti, fra gli altri, con il mezzosoprano Marina Viotti e il baritono Äneas Humm. Inoltre dal 2000 suona regolarmente in duo con la violoncellista Tatjana Uhde - Il primo CD in comune “Märchenbilder" è uscito nel giugno 2021 presso ARS Produktion.

Tatjana Uhde - Nata a Friburgo nel 1981, figlia di una famiglia di musicisti, ha ricevuto le sue prime lezioni di violoncello dalla madre Sanja Uhde Mitroviõ all'età di sei anni. Ha completato i suoi studi con Martin Ostertag e Philippe Muller a Karlsruhe e Parigi. Nel 2010 ha completato i suoi studi con Antonio Meneses a Berna.

Ha completato la sua formazione con corsi di perfezionamento con Antonio Meneses all'Accademia Chigiana di Siena, con Ralph Kirshbaum, Wolfgang Böttcher e Miklos Perenyi. Ha ricevuto ulteriori suggerimenti dai membri dell'Alban Berg Quartet, dell'Hagen Quartet e del Tokyo String Quartet. Ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale per violoncellisti Witold Lutoslawski di Varsavia e numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Si esibisce regolarmente in festival musicali. Le sue collaborazioni di musica da camera includono progetti con Martha Argerich e Ivry Gitlis, "Argerich&Friends" nonché con Antonio Meneses, Salvatore Accardo e Bruno Giuranna all'interno del Ravello Chamber Music Festival.

Tatjana Uhde è violoncellista solista dell'Orchestra Nazionale dell'Opera di Parigi ed è membro dell'Orchestra del Festival di Bayreuth dal 2013. Suona un violoncello francese del liutaio Bernardel Père del 1852.

Programma:

Paul Juon (1872-1940)

Märchen Op. 8

Robert Schumann (1810-1856)

Märchenbilder Op. 113

Nicht schnell - II. Lebhaft - III. Rasch - IV. Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Robert Schumann (1810-1856)

Fantasiestücke Op. 73

Zart und mit Ausdruck - II. Lebhaft, leicht - III. Rasch und mit Feuer

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Canzonetta Op. 92

Canti di Natale

Adeste Fideles

Astro del ciel

Richard Wagner (1813-1883)

Romance WWV 94

Franz Liszt (1811-1886) / Gioachino Rossini (1792-1868)

La danza (pianoforte solo)

Gioachino Rossini (1792-1868)

Une larme