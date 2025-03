Castiglione, iniziati i lavori di sgrossatura delle spiagge del capoluogo

Castiglione della Pescaia: La prima pulizia stagionale delle spiagge a Castiglione della Pescaia è iniziata. I lavori per la rimozione dei materiali accumulatesi durantesi le piene di queste ultime settimane sono partiti oggi, lunedì 24 marzo, dalla spiaggia di ponente e proseguiranno ininterrottamente, condizioni meteo permettendo, per tutto il litorale dalla spiaggia di levante, punta Capezzolo, Punta Rocchette ed infine Punta Ala.





I lavori sono stati assegnati a Sei Toscana che ha incaricato la ditta Favilli per l’esecuzione. La prima settimana di lavoro vedrà all’opera anche i mezzi del Consorzio Bonifica Toscana Sud come da accordi presi con l’amministrazione comunale a seguito delle ultime mareggiate.

«Il nostro ente ogni anno stanzia ingenti somme per la pulizia delle spiagge e la seguente manutenzione estiva – spiega la sindaca Elena Nappi -, ed eventi eccezionali di piena come questi mettono a dura prova le previsioni di bilancio. La collaborazione con i Consorzi è sempre fondamentale per il nostro territorio non solo quando si tratta della manutenzione del reticolo idrico ma, come in questi casi, anche di supporto ad eventi straordinari come le piene degli ultimi giorni, sia in termini tecnici che anche di bilancio. Ringrazio per questo il Presidente del CB6, Federico Vanni, per la pronta risposta alle necessità del nostro territorio che sempre più ha bisogno di collaborazione fra enti pubblici per risolvere problemi comuni».

«I lavori, che prevedono una prima spillatura dei materiali presenti sulle spiagge in modo tale da separare le plastiche, destinate alla discarica, dai residui legnosi che andranno, come da progetto, a rafforzare le radici delle dune naturali, procedono come concordato con il Consorzio degli stabilimenti balneari – precisa l’assessore al demanio Federico Mazzarello –. La richiesta è stata quella di iniziare il prima possibile con la rimozione dei materiali per permettere al Consorzio di Bonifica di procedere con il livellamento delle sabbie e la preparazione degli arenili in modo tale che le strutture balneari siano operative per la Pasqua. Le condizioni meteo non hanno aiutato ma siamo riusciti ad iniziare in tempo, la speranza adesso è che il lavoro non sia vanificato da nuovi eventi di piena o mareggiate straordinarie».