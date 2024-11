Attualità Castel del Piano promuove il Bando della Regione Toscana per sostenere le attività sportive 3 novembre 2024

3 novembre 2024 196

196

Redazione

Castel del Piano: “Il mondo dell'associazionismo sportivo – commenta Ludovico Bartolommei, assessore del Comune di Castel del Piano – ha assunto un'importanza strategica per tutte le comunità dal punto di vista sociale, dei servizi e, non ultimo, turistico. La Regione Toscana offre l'opportunità di ricevere contributi a sostegno del lavoro di volontariato e delle strutture gestite. Invito tutte le associazioni locali o che operano nel nostro Comune ad aderire. Personalmente sono a disposizione di tutti coloro che abbiano bisogno di supporto per partecipare.” Avviso di contributi per il sostegno alla diffusione dello sport rivolto ad associazioni, società sportive dilettantistiche e a comitati/delegazioni di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. I soggetti beneficiari dei contributi sono: Linea 1. Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) con sede legale in Toscana, iscritte al momento della presentazione della domanda al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per brevità di seguito RASD, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP/AB; Linea 2.Comitati/Delegazioni toscane (sede legale/operativa in Toscana) di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP. Il bando e maggiori informazioni sono consultabili sul portale regionale www.regione.toscana.it e attraverso l’indirizzo sport@regione.toscana.it (rif. Bando sostegno allo sport 2024). Seguici



