Castel del Piano: “Diminuiscono i medici di base, ma le esigenze di cure restano "

La consigliera Jessica Acciaroli chiede che i cittadini siano informati sulle soluzioni in campo per garantire la presenza di un medico a Montenero d’Orcia.



Castel del Piano: “I medici di base che vanno in pensione non trovano sostituti e questo vuoto nel servizio di assistenza medica crea un grave disagio per i residenti nelle frazioni delle aree interne, come quella di Montenero d’Orcia nel Comune di Castel del Piano” - dichiara la consigliera Jessica Acciaroli del gruppo Tradizione e Innovazione - “Invitiamo il Sindaco e le autorità competenti ad informare la cittadinanza in merito alle soluzioni offerte dal servizio sanitario regionale ed alle iniziative possibili per rispondere alle quotidiane esigenze di cure.

L’assenza di un medico di base genera degli effetti anche sul capoluogo, poiché i pazienti rimasti senza medico si rivolgeranno alle cure primarie dell’ospedale e sugli altri medici disponibili a Castel del Piano, creando un sovraccarico sui pochi rimasti. La popolazione di Montenero vive uno stato di grande preoccupazione, in particolare per la condizione delle persone anziane che non possono muoversi in autonomia con un mezzo proprio per una visita medica fino al Comune vicino; se i giovani potrebbero prendere l’auto e fare dei km, per gli anziani la condizione è diversa e nella frazione di Montenero una presenza, almeno periodica, di un medico è vitale – continua Acciaroli.