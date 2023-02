Caso Eurovita, Confconsumatori : cosa devono sapere i risparmiatori

Confconsumatori auspica una soluzione rapida e ricorda le tutele previste in caso di danni: «A rischio la fiducia degli investitori»



Grosseto: In merito al commissariamento della compagnia Eurovita, Confconsumatori auspica che possa essere individuata a breve una soluzione a salvaguardia dei risparmiatori. L’associazione, nel ricordare le tutele previste per questo tipo di investimenti, invita gli interessati a rivolgersi ai propri sportelli che garantiranno assistenza in caso di danni.

I FATTI – L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), con provvedimento del 6 febbraio, dopo aver commissariato la compagnia Eurovita Spa, ha disposto anche la sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione. La sospensione non si applica ai riscatti e alle anticipazioni delle forme pensionistiche complementari e alle scadenze contrattuali o ai sinistri. Il provvedimento scade il 31 marzo e il commissario avrà il delicato compito di individuare una soluzione che permetta ad Eurovita di rafforzarsi patrimonialmente, a tutela dei suoi clienti.

FIDUCIA NELL’AZIONE DI IVASS – «I clienti Eurovita – dichiara l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore assicurativo di Confconsumatori – ad oggi devono avere fiducia che il commissariamento della compagnia e il controllo di Ivass rappresentano la migliore opzione, sia per fare chiarezza sull’effettiva situazione patrimoniale, sia per trovare una soluzione positiva. Confconsumatori auspica fortemente che, ad esempio, possa emergere un’altra compagnia o soggetto finanziario capace di rafforzare il patrimonio di Eurovita, anche procedendo ad una acquisizione, a salvaguardia dei clienti e dell’intero sistema. Occorre a tutti i costi risolvere la vicenda, trovando una via e un soggetto che possa ricapitalizzare Eurovita, per evitare il diffondersi della sfiducia da parte dei tanti risparmiatori che investono in polizze assicurative».

ATTENZIONE AL TIPO DI POLIZZA – «In queste ore – dichiara il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli – è importante ricordare che i clienti che hanno comprato le polizze Eurovita lo hanno fatto nella consapevolezza di investire in un prodotto finanziario a basso rischio, che spesso nel nome stesso si definisce come “polizza vita”, e quindi non siamo di certo dinanzi a speculatori. Tali polizze sono nella sostanza prodotti finanziari, investimenti che quindi hanno gradi di rischio diversi fra loro. Ad esempio, chi ha sottoscritto una polizza vita di ramo I, con investimento in una gestione separata non ha praticamente nessun rischio effettivo, mentre chi ha sottoscritto una polizza unit o index linked ha un rischio di subire una perdita, che è collegata anche alla sorte della compagnia».

LE TUTELE PER GLI INVESTITORI – «In ogni caso – fanno sapere da Confconsumatori – i risparmiatori devono sapere che, nell'ipotesi di eventuali futuri danni a loro carico, hanno tutti gli strumenti giuridici utili per tutelare le proprie ragioni nei confronti anche degli intermediari-banche che hanno venduto loro tali polizze. Infatti dal 2018, grazie alla Direttiva europea Idd sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, recepita nel nostro ordinamento anche con regolamenti Ivass di attuazione, esistono ormai stringenti obblighi a carico degli intermediari che distribuiscono tali prodotti finanziari, sia in termini di informative che di adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. Se la banca venditrice viola anche uno solo di tali obblighi, si configura un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la banca dovrà restituire la sorte capitale investita dal cliente».

Confconsumatori continuerà a seguire la vicenda che coinvolge circa 400.000 clienti-risparmiatori e invita chi ha investito in polizze Eurovita a contattare le sedi territoriali. La sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (scrivere a grosseto@confconsumatori.it o telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19).