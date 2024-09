“Carta dedicata a te”, F.Rossi: «Un sostegno concreto alle fasce più deboli»

Grosseto: «Sono stati individuati dall’Inps e trasmesse ai vari comuni italiani, le liste dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2024”. Un contributo economico di 500 euro, a sostegno delle fasce economicamente più deboli dei cittadini italiani. Nella sola provincia di Grosseto, sono oltre 3Mila le card che potranno essere ritirate in questi giorni presso gli uffici postali». A dirlo in una nota è il deputato grossetano, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi.



“Il contributo – spiega Rossi – è stato fortemente voluto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste diretto dal ministro Francesco Lollobrigida con l’ausilio del sottosegretario, il pistoiese Patrizio La Pietra. Il beneficio consiste in un unico contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, rilasciate da Poste Italiane e destinato ai titolari di una certificazione ISEE ordinario, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui”.

“Nella nostra provincia ne beneficeranno oltre 3Mila famiglie, con punte di circa 1Mille nel solo comune di Grosseto. Ma anche gli altri comuni della Maremma, dell’Amiata e Colline Metallifere ne beneficeranno. Nel comune di Roccastrada saranno 269, Gavorrano 228, Manciano 179, Sorano 103, Follonica 231, Massa Marittima 133, Orbetello 161, Seggiano 34, Cinigiano 59, Magliano 57, Monte Argentario 134, Arcidosso 83, Castel del Piano 79, Pitigliano 81, Castiglione della Pescaia 80, Montieri 45, Scarlino 55, a seguire tutti gli altri”.

“Il contributo, come si legge nel sito dell’Inps – prosegue Rossi -, sarà destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

“Ancora una volta aiuti concreti da parte del governo Meloni. Un’altra misura che va a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e che restituisce ossigeno a migliaia di cittadini italiani”, conclude Fabrizio Rossi.