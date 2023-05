Carolina Pacini ha vinto il Torneo Next Gen Città di Pitigliano

Grosseto: Grande soddisfazione per la giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto Carolina Pacini che nella propria categoria, under 12/14 femminile, ha avuto la meglio in finale su una bambina del Tc Acquapendente. Sabato 13 maggio si è concluso il Torneo Next Gen Città di Pitigliano al Circolo Tennis Pitigliano valido come prova del Circuito Vallate Aretine "Alessandro Terziani".

Ottima organizzazione e incontri di ottimo livello fra tutti i partecipanti.

Questi i risultati finali. Nell'under 12/14 femminile: Carolina Pacini del Ct Grosseto si laurea campionessa nelle categoria under 12/14 superando in finale con i seguenti punteggi 6-4 / 6-0 - 6-0 / 6-4 l'avversaria finalista Sabrina Rocchi del Tc Acquapendente. Nell'under 12 maschile: Pietro Bongini Pietro del Tc Follonica si laurea campione nella categoria under 12 superando in finale con il punteggio 6-3 / 6-4 l'avversario finalista Tommaso Bambagioni del Tc Paganico. Nell'under 14 maschile: Filippo Fiorini dell'Asd Oratorio San Filippo Neri si laurea campione nella categoria under 14 maschile superando in finale con il punteggio di 6-3 / 6-2 l'avversario finalista Tommaso Liuzza del The Village di Grosseto. Nell'under 16 maschile: Emanuele Coppa del Ct Abbadia San Salvatore si laurea campione nella categoria under 16 maschile superando in finale con il punteggio di 6-4 / 6-4 l'avversario finalista Raffaele Piccinetti del Ct Abbadia San Salvatore.