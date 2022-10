Finanza Caro carburante: come usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di GNL 7 ottobre 2022

Redazione Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per l'assistenza nella presentazione delle domande Grosseto: Il Governo ha stabilito le modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le aziende del trasporto merci su strada che utilizzano mezzi alimentati a GNL. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’Iva, dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno in corso, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato dalle relative fatture d’acquisto. Il contributo non potrà comunque superare il 30% dei costi ammissibili stabiliti dalla Commissione europea, calcolati sulla base dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Beneficiarie del credito di imposta sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN). La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’erogazione del contributo avverrà dopo l’autorizzazione della Commissione europea. Per avere maggiori informazioni contattare Ganluigi Ferrara responsabile del settore Trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto - 0564 419606 333 8418381 gianluigi.ferrara@artigianigr.it.

