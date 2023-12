Carnevaletto da 3 soldi, Albinia svela il tema del carro con una provocazione

Albinia: A poche ore dalla presentazione dei bozzetti dei carri per la 53ª edizione del Carnevaletto da 3 Soldi di Orbetello, il Gruppo Maschere Albinia ha scosso l'attenzione dei sostenitori con un annuncio inaspettato sui propri canali social. Un post che ha inizialmente seminato il panico, ma che si è rivelato essere un geniale colpo di teatro.

"NON CREDERE ALLE FAVOLE" è il messaggio provocatorio con cui il gruppo maschera Albinia ha deciso di rompere gli schemi, offrendo un'anticipazione del tema che caratterizzerà il carro del Carnevaletto da 3 Soldi Orbetello del rione Albinia. Attraverso i propri canali social, il gruppo ha pubblicato un testo intrigante che invita a riflettere sulla difficoltà di discernere la verità nell'era digitale.

"Notizia vera o falsa? Immagine autentica o manipolata? Sarà Cappuccetto Rosso o il lupo cattivo? Rispondere a queste domande non è semplice. Trovare la verità nella giungla di informazioni presenti su Internet è impresa ardua: notizie false, distorsioni della realtà e teorie pseudoscientifiche sono all’ordine del giorno e vengono diffuse all'intera società, a uso e beneficio del mercato, attraverso i media e le reti social, per plasmare le idee e orientare le decisioni del gregge di lettori".

Il Gruppo Maschere Albinia lancia un appello alla società moderna, evidenziando la sfida di valutare la veridicità dei contenuti e incoraggiando ad uscire dal gregge omologato di pecore e saper riconoscere il lupo cattivo anche quando è travestito da Cappuccetto Rosso.

Il Carnevaletto da 3 Soldi è da sempre un evento coinvolgente per tutto il comune di Orbetello, che mette in sfida i vari paesi del comune in un clima allegro e divertente. Oltre a essere una competizione avvincente, l'evento assume anche una dimensione critica, trattando temi attuali e piaghe sociali attraverso allegorie e satire.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, e la cittadina lagunare si prepara per la 53ª edizione del Carnevaletto da 3 Soldi Orbetello 2024. Un'occasione unica che, oltre a coinvolgere e mettere alla prova la creatività dei partecipanti, porta gioia, divertimento e spettacolo a tutta la comunità. L'appuntamento è atteso con trepidazione, promettendo un carnevale indimenticabile e carico di significati profondi.