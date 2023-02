Carnevale: dalle frappe ai cenci, i dolci della tradizione

Nei mercati di Campagna Amica tra degustazioni, laboratori e cooking show contadini. Iniziative sono in programma nei mercati di Firenze, Foiano della Chiana, Arezzo, Siena, Grosseto e Aulla.



Grosseto: I dolci della tradizione carnevalesca sfilano nei mercati di Campagna Amica, anche quello di via Roccastrada a Grosseto. Dalla frittella di riso di San Giuseppe alle castagnole, dalla schiacciatina fiorentina ai crogetti maremmani, agli zuccherini di Fucecchio, dalle frappe ai frati e molto altro. Sono solo alcune delle specialità locali e regionali che si potranno scoprire nel weekend nei mercati degli agricoltori di Firenze, Arezzo, Siena, Foiano della Chiana, Aulla in Lunigiana e Grosseto.

Tante le iniziative in programma sabato 18 febbraio dalle ore 9.00 dedicate al Carnevale che diventano una divertente occasione per fare la spesa direttamente dai produttori locali nel segno della qualità, della tracciabilità, della trasparenza e della sostenibilità della rete di Campagna Amica.

Una mobilitazione della dolcezza che vede in azione anche i cuochi contadini per mostrare dal vivo come risparmiare realizzando a casa i tradizionali dolci di Carnevale, come scegliere gli ingredienti migliori, preparare gli impasti, cuocerli e infine decorarli prima di portarli in tavola o regalarli a parenti e amici a fianco di degustazioni e laboratori per preparare i biscotti. Le iniziative principali si terranno a Firenze, al consueto mercato delle Cascine, con la degustazione di dolci ed il laboratorio per preparare il biscotto di Carnevale partendo dalla farina nostrale a cura dell’azienda agricola Bellavista di Lorenzo Bascherini di Sesto Fiorentino e dell’azienda Cuore Verde di Marco Berretti; Siena al mercato coperto di via Paolo Frajese; Arezzo al mercato coperto di via Mincio; Grosseto al mercato di via Roccastrada dove ci sarà la possibilità di assaggiare i dolci della tradizione; Aulla, in Piazza della Vittoria, di fronte al Municipio con gli assaggi offerti dalle aziende e dagli agriturismi lunigianesi; Foiano della Chiana in occasione del corso mascherato di domenica 19 febbraio con il cooking show della cuoca contadina Ilaria Salvadori dell’agriturismo Fattoria Bistecca.

E non solo dolci. Al mercato di Grosseto torna anche lo street food con tante specialità del territorio cucinate sul posto dagli agricoltori.