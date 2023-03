Attualità Caritas parrocchiale, da mercoledi 22 marzo al via percorso di formazione 21 marzo 2023

21 marzo 2023 124

124 Stampa



Redazione Grosseto: Saranno dedicati alla formazione i prossimi mesi della Caritas diocesana. La prima iniziativa che parte è un percorso rivolto specificamente ai volontari dei centri di ascolto diocesano e parrocchiali, realizzato in collaborazione con Caritas Toscana e saranno una vera e propria formazione all’ascolto e all’utilizzo dello strumento Mirod. “L’obiettivo, ma anche ciò che ci ha mossi a promuovere questo percorso – spiega Alberto Delporto, coordinatore diocesano di Caritas– è ricentrare sempre di più lo sguardo sulle persone, su coloro che si rivolgono alla nostra realtà ecclesiale attraverso Caritas e imparare sempre di più a leggerne bisogni, fragilità, storia, ma anche aspettative. Questi incontri si terranno a cadenza periodica sempre nel giorno di mercoledì, dalle 17 alle 19, nei locali della parrocchia Santa Famiglia, a Grosseto”. Si partirà domani, mercoledì 22 marzocol tema «Filosofia: osservazione,animazione, discernimento», per proseguire, poi, il 5 aprile («Mirod: progettualità con persone»), il 3 maggio («Mirod: lavoro in rete») e il 17 maggio (Mirod: osservatorio delle povertà»). Sono già oltre 40 i volontari dei centri di ascolto parrocchiali e diocesano iscritti al percorso. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Caritas parrocchiale, da mercoledi 22 marzo al via percorso di formazione Caritas parrocchiale, da mercoledi 22 marzo al via percorso di formazione 2023-03-21T19:33:00+01:00 203 it Da mercoledi 22 marzo al via un percorso di formazione per i volontari dei centri di ascolto delle Caritas parrocchiali e diocesana PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/06/25/20210625120125-c2579ba2.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/06/25/20210625120125-c2579ba2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 21 Mar 2023 19:33:00 GMT