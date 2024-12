Ambiente Capodanno: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della Val di Cornia 29 dicembre 2024

Livorno: In occasione di Capodanno, mercoledì 1° gennaio 2025, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi ambientali in alcuni comuni della Val di Cornia (provincia di Livorno). Tutte le variazioni sono state concordate con le singole Amministrazioni comunali con l'intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Di seguito tutte le variazioni previste (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it). Nei comuni della Val di Cornia dove è attiva la raccolta domiciliare (Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) mercoledì 1° gennaio tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente e rimarranno invariati rispetto al normale calendario di conferimento. Mercoledì 1° gennaio resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo. Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.



