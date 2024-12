Capodanno a Siena con il Gospel dei Sisters and Brothers

Siena: Il coro gospel grossetano Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini, sarà fra protagonisti del Capodanno in Piazza organizzato dal Comune di Siena. I Sisters and Brothers canteranno il 31 dicembre in piazza San Giovanni sul sagrato del Battistero, capolavoro del primo Rinascimento italiano.

Per l’occasione i Sisters and Brothers avranno come ospite speciale Carla Jane, pluripremiata cantante, vocal coach e direttrice di cori afro-britannica. Carla Jane e i Sisters and Brothers daranno vita ad un set vibrante, significativamente intitolato A Gospel Night, capace di trasmettere il significato più profondo di questo genere trascinante e coinvolgere coro e pubblico in un unico canto. Il programma comprenderà i classici della musica gospel e spiritual ("Oh, happy day", “Amen”, “Kumbaya”…) e alcuni evergreen natalizi reinterpretati con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da "shouting”, "call and response” e perfetto interplay fra voce solista e coro.

Carla Jane ha cantato con leggende viventi del gospel contemporaneo, come Kirk Franklin, Donald Lawrence e Donnie McClurkin. È stata protagonista di eventi prestigiosi come il primo concerto Gospel trasmesso dalla BBC dalla Royal Albert Hall di Londra; nel 2018 ha cantato nell’Abbazia di Westminster alla presenza del primo ministro Teresa May in occasione del primo "Windrush thanksgiving service" (70° anniversario dall’arrivo dei primi migranti caraibici a Londra). Il suo motto è "Sing it like you mean it", uno slogan motivazionale che aiuta a cantare con passione e convinzione, esprimendo la propria personalità, in modo da trasmettere un messaggio autentico e sincero.

Il line up dello concerto di Capodanno di Siena comprende Carla Jane come voce solista, il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble e sezione ritmica con Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria.

Il concerto avrà inizio alle 21.15 ed è ad ingresso gratuito.