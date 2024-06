Capalbio.Su NO ad impianto Agri Voltaico unità di intenti tra maggioranza e opposizione

Capalbio: «Ho partecipato alla Commissione Edilizia in cui si discuteva sia le variante del "famoso" anfiteatro di Poggio del Leccio - dichiara il capogruppo Valerio Lanzillo - opera molto bella dal punto di vista architettonico, ma secondo il mio punto di vista un opera inutile x la nostra comunità Euro 1.200.000 e costosa x il suo mantenimento ma molto autocelebrativa. Successivamente abbiamo analizzato il progetto dell’altro famoso impianto fotovoltaico di 43 h che la regione Toscana da una parte approva e dall’altro diniega, devo esprimere in questo caso che forse x la prima volta da anni ho trovato unità di intenti nell’ opporsi a questa opera distruttiva x il nostro territorio, sia il Sindaco in testa sia tutti i consiglieri di maggioranza sono stati insieme a noi due consiglieri di minoranza unanimi nel rigettare ed esprimere il loro giudizio negativo su questa opera che definire Agri-fotovoltaico è solo un eufemismo, essendo un opera di stampo industriale in mezzo alla campagna Capalbiese, una volta tanto la Politica ha fatto una scelta sana e decisa e soprattutto unitaria x mantenere un bene prezioso che è il nostro territorio in cui siamo cresciuti e viviamo, viva Capalbio».