Capalbio Film Festival: edizione sold out

Quattro giorni di proiezioni, dibattiti, arte e sostenibilità ambientale con un programma ricco di appuntamenti e ospiti



Capalbio: È stato un grande successo l’edizione 2024 del Capalbio Film Festival. La kermesse, andata in scena dal 19 al 22 settembre, ha riscosso tanta partecipazione da parte dei residenti e dei visitatori del territorio. “È stata un’edizione speciale – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini - perché si è svolta all’interno della sala polifunzionale di Borgo Carige, spazio ormai completamente rinnovato e operativo con cadenza settimanale. È stata anche l’occasione per parlare del binomio cultura e territorio, ricordando quanto questa amministrazione abbia lavorato nel recupero dei beni comuni, come i parchi, la biblioteca e, a breve, il nuovo Anfiteatro del Leccio. Abbiamo potuto anche sottolineare quanto sia fondamentale il lavoro di squadra, il dialogo tra pubblico e privato, l’avere una visione comune e il poter contare sulle tante professionalità che hanno collaborato alla realizzazione della kermesse”.

Il festival, guidato dai direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi e promosso dall’amministrazione comunale e da Fondazione Capalbio, ha registrato la partecipazione di molti ospiti, come Marco Tullio Giordana, Fulvio Lucisano, Giulia Calenda, la madrina onoraria Margherita Buy e Raoul Bova. “È stato un successo corale – commenta Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio -, frutto di un lungo e propositivo lavoro di squadra. Il talento degli ospiti ha sicuramente attirato molto pubblico e quest’ultimo è riuscito a trasmettere calore e affetto agli artisti. Per tutti poi è stata un’occasione per scoprire la realtà locale, apprezzarne la qualità delle aziende sia ricettive che produttive. Come Fondazione siamo orgogliosi del programma che abbiamo offerto, consapevoli dell’importanza della collaborazione con tutti i soggetti protagonisti, solo così infatti possiamo continuare a far crescere un festival che fin dal principio ha riscosso molto consenso”.

La kermesse si è svolta nel rinnovato Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, mentre la mostra fotografica di Gianmarco Chieregato si è tenuta alla Galleria Il Frantoio. “La partecipazione del pubblico – dice Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura –, i tanti artisti presenti e i temi affrontati dimostrano quanto il Capalbio Film Festival sia un evento di grande rilievo nazionale. Il successo, che ogni anno si conferma e si incrementa, è strettamente legato alla collaborazione e alla condivisione che si è creata tra i vari soggetti organizzatori. Ci tengo a ringraziare dunque, tra i tanti, i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi, Fondazione Capalbio, la presidente Maria Concetta Monaci e Giulia de Luca, figura come sempre fondamentale per la riuscita della kermesse”.

La prossima edizione del Capalbio Film Festival si terrà dal 25 al 28 settembre 2025.