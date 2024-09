Attualità Capalbio: doppio appuntamento per il weekend 6 settembre 2024

6 settembre 2024 283

283 Stampa

Redazione

Capalbio: Doppio appuntamento per il weekend capalbiese. Si comincia sabato 7 settembre, alle ore 21.15, al Circolo scuola Cavalcanti di Maremma con “Criniere sotto il castello”, il galà equestre in notturna.

Domenica 8 settembre, alle ore 18, nella Pieve San Nicola si terrà il concerto “Puccini organista”, un evento a cura del maestro Cesare Nobile. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Capalbio: doppio appuntamento per il weekend Capalbio: doppio appuntamento per il weekend 2024-09-06T17:48:00+02:00 87 it Capalbio: doppio appuntamento per il weekend PT1M /media/images/Centro-storico-di-Capalbio.jpg /media/images/thumbs/x600-Centro-storico-di-Capalbio.jpg Maremma News Capalbio, Fri, 06 Sep 2024 17:48:00 GMT