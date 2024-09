Capalbio: doppio appuntamento nel weekend

Capalbio: Doppio appuntamento culturale per Capalbio. Si comincia questo sabato 14 settembre, alle ore 19, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige con “Il brand tra identità e rappresentazione. Perché Capalbio?”. Il talk, coordinato da Carlo Alberto Pratesi e che vedrà gli interventi di Antonio Romano, il sindaco Gianfranco Chelini, Elena Chirico, Maria Concetta Monaci e Andrea Zagami, analizzerà il brand “Capalbio”, ripercorrendone le genesi e riconoscendone i punti di forza, al fine di applicare lo stesso procedimento ad altri ambiti (aziendali o territoriali) e per comprendere come garantirne le sostenibilità nel tempo.



Domenica 15 settembre, alle ore 12 e alle 17, a Palazzo Collacchioni si terrà lo spettacolo musicale “Il fortepiano di Puccini. Da Haydn a Schubert”.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.